Eat the elephant | gli A perfect circle sono tornati E ci siamo cascati tutti

BEatRICE PEZZINI/ Chi è? Da Ti lascio una canzone alla finale di The Voice of Italy 2018 : BEATRICE PEZZINI è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:54:00 GMT)

The Voice 2018 - BEatrice Pezzini con Arriverà L’Estate : testo e audio inedito : Beatrice Pezzini Arriverà L’ESTATE. Beatrice Pezzini è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team J-Ax. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Beatrice si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Arriverà L’Estate. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli ...

The Legend of Zelda : BrEath of the Wild su Game Boy Color? Ecco il meraviglioso De-make : Ci sono dei "what if" che vale sicuramente la pena trattare all'interno delle nostre news e quello di oggi è davvero molto interessante. Come sarebbe stato un The Legend of Zelda: Breath of the Wild sviluppato parecchi anni fa, per una console portatile storica come il Game Boy Color? Il risultato è un video imperdibile per i fan del titolo e in generale della serie.L'apprezzatissimo titolo pubblicato su Switch e Wii U può contare su un comparto ...

Carrot WEather offre previsioni meteo e 6000 battute esilaranti : Carrot Weather è un'applicazione per il meteo che mostra le previsioni del tempo in modo esilarante attraverso le battute di un personaggio virtuale del quale potrete impostare la personalità e l'orientamento politico. Quando consulterete le previsioni meteo potrete visualizzare e ascoltare delle frasi umoristiche e scoprire 32 luoghi particolari seguendo degli indizi. L'articolo Carrot Weather offre previsioni meteo e 6000 battute esilaranti ...

La mod per controllare Zelda in BrEath of the Wild continua a fare progressi : La community di modding per The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in costante lavoro per implementare ogni cosa all'interno del celebre titolo di punta per Nintendo Switch.come riporta Destructoid infatti, alcuni modder stanno lavorando per implementare il personaggio giocabile di Zelda all'interno del gioco, e come dimostrano questi video il loro lavoro sta procedendo ad un buon ritmo.Cosa ne pensate delle mod per Breath of the Wild? Avete ...

Shadow of the Tomb Raider avrà il più grande hub crEato da Eidos - tutti i dettagli : Square Enix sta rivelando dettagli sempre più interessanti su Shadow of the Tomb Raider. Oltre a essere l'ultimo capitolo della trilogia reboot che è iniziata con Tomb Raider nel 2013, la qualità dei suoi due predecessori ci permette anche di capire cosa possiamo aspettarci dal terzo capitolo. Sembra, però, che tante novità siano in arrivo, e i nuovi dettagli diffusi dagli sviluppatori lasciano davvero ben sperare per un gioco che espanda ...

Amici : Biondo nel mirino di Arisa - HEather Parisi lo critica ancora : Arisa critica Biondo ad Amici 2018 Serale: “Moda passeggera. Sicuramente farai più soldi” Arisa new entry di Amici 2018 Serale. Ospite nella quinta puntata di sabato 5 maggio, sin da subito la cantante sembra presa dal ruolo di giudice e critica Biondo. Queste le parole da lei pronunciate in diretta TV su Canale5, nel commentare […] L'articolo Amici: Biondo nel mirino di Arisa, Heather Parisi lo critica ancora proviene da ...

TEatro THE YALTA GAME di Brian Friel con la regia di Stefano Moretti al TEatro Astra da martedì 8 a domenica 13 maggio 2018 : ... 3 spettacoli a scelta per 2 persone 60 euro ABBONAMENTO OVER 60: 5 spettacoli a scelta 44 euro GIOVANI UNDER 26: 3 spettacoli a scelta 21 euro STUDENTI UNIVERSITARI: spettacoli a scelta 28 euro ...

The Voice of Italy 2018 : in finale Asia - Maryam - Andrea e BEatrice : The Voice of Italy 2018: diretta Battle[live_placement] The Voice of Italy 2018, Battle: anticipazioni Questa sera su Rai2 andrà in onda la semifinale di The Voice of Italy 2018. Alle cosiddette Battle partecipano Raimondo Cataldo, Mara Sottocornola, Maryam Tancredi, Tekemaya (Francesco Bovino), Andrea Butturini, Laura Ciriaco, Elisabetta Eneh, Alessandra Machella, Mirco Pio Coniglio, Marica Fortugno, Asia Sagripanti, Deborah Xhako, ...

The Flash 4×21 : Un allEato davvero inaspettato : The Flash 4×21 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda in America il prossimo martedì, 8 maggio 2018, su The CW. In “Harry and Harrison” scopriremo qualcosa di più del rapporto fra Cisco e Harry, che come abbiamo visto nascondono qualcosa di particolare. La trama di The Flash 4×21 ci svela inoltre che è arrivato il momento per i nostri eroi di accelerare i tempi contro DeVoe e di allearsi anche ...

Amici di Maria De Filippi - Simona Ventura contro HEather Parisi in diretta : 'Posa il fiasco. Fai la mammina ma...' : Tra Simona Ventura e Heather Parisi un regolamento di conti in diretta ad Amici di Maria De Filippi . Dopo una settimana di insulti social, le due showgirl si sono scontrate nuovamente. Pesantissima ...

