“È pazza di Alberto” Nuovo amore al Grande Fratello | il Tarzan della casa ha trovato la

caffeinamagazine

: RT @datwittyrobin: @VScanuforever @Frances99424882 Ho un breve flashback di quando il GF disse ad Alberto e Simone di staccarli, gli altri… - jennyferTAS : RT @datwittyrobin: @VScanuforever @Frances99424882 Ho un breve flashback di quando il GF disse ad Alberto e Simone di staccarli, gli altri… - alberto_pilotto : RT @RepubblicaTv: 'La libertà è terapeutica', si leggeva sui muri del grande manicomio di Trieste dove negli anni 70 lo psichiatra Franco #… - vivirossi6 : RT @datwittyrobin: @VScanuforever @Frances99424882 Ho un breve flashback di quando il GF disse ad Alberto e Simone di staccarli, gli altri… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sono momenti davvero travagliati quelli che stanno vivendo in questi giorni i concorrenti di unentrato decisamente nel vivo, con l’espulsione dalladi Baye dopo le violente liti andate in scena sotto gli occhi delle telecamere, l’eliminazione al televoto dell’odiatissima Aida Nizar e l’ingresso nelladel “Ken umano” Rodrigo Alves. Una girandola di emozioni tra le quali va a inserirsi una storia d’che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Al centro lei, Mariana Falace, una delle inquiline più chiacchieratesettimana, prima per la sua vicinanza a Luigi Favoloso e poi per l’alterco con Patrizia Bonetti. Adesso, per la ragazza le cose sembrano cambiare, e il suo nome torna a circolare ma stavolta in merito a un possibile flirt. Alberto Mezzetti le ha infatti palesato un chiaro ...