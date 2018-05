E l' Italia scopre la benevolenza critica

Maratona di Londra - runner Italiano meglio del campione olimpico. Ma il Times scopre il bluff : Una scorciatoia per il successo. Scorciatoia da baro. Ecco come l'italiano Sabino Rinaldi ha fatto meglio del campione olimpico Mo Farah. E' la storia bluff di Sabino Rinaldi, runner barse, che a ...

Lotta - Europei 2018 : giovani rampanti e ‘rinforzi’ stranieri. L’Italia si riscopre ai massimi livelli : Un’Italia più viva che mai si gode un riscontro davvero eccellente al termine degli Europei 2018 di Lotta, che hanno avuto luogo a Kaspiisk (Russia). Tre medaglie di bronzo rendono prezioso il bottino di una pattuglia azzurra che rientra ora a pieno titolo tra le potenze continentali della disciplina, consapevole di disporre di un materiale umano decisamente più sostanzioso rispetto agli anni passati. Non c’è solo Frank Chamizo, ...

Equitazione - Completo : Arianna Schivo al top a Vairano. L’Italia si gode Susanna Bordone e scopre Simone Sordi e Fosco Girardi : Arianna Schivo e Susanna Bordone sono i volti di un’Italia viva e coriacea, che, nonostante l’assenza di una vera punta di diamante, si erge a protagonista a Vairano, dove è andato in scena il concorso internazionale di Completo. La Schivo ha strappato con i denti la vittoria del titolo italiano, chiudendo all’ottavo posto la prova individuale del prestigioso CICO3* e diventando la nuova campionessa nazionale, dal momento che è ...

Cervello - ricerca Italiana scopre la "culla" della schizofrenia : Contraddetta la teoria finora più accreditata. La scoperta permetterà di programmare terapie farmacologiche più mirate contro la malattia

CardioInsight™ : il giubbotto che scopre le aritmie - disponibile da oggi anche in Italia : Sembra “fantascienza”, invece oggi è realtà. Si tratta di CardioInsight™ di Medtronic, il nuovo sistema totalmente non invasivo per la diagnosi dei ritmi cardiaci irregolari (aritmie), da oggi disponibile anche in Italia. Un giubbotto dotato di 252 sensori che, indossato dal paziente, è in grado di fornire una mappatura 3D del cuore in tempo reale, anche con un singolo battito. Importante rivoluzione nell’ambito della diagnostica ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Rebecca scopre la verità sulla sua nascita! : Sta per prendere il via il gran finale della tredicesima stagione di Tempesta d’amore! Con qualche mese di ritardo rispetto alla Germania, nelle prossime settimane i telespettatori italiani della soap assisteranno alla fase finale dell’annata attualmente in onda sui nostri teleschermi con protagonisti Ella Kessler (Victoria Reich), Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) e William Newcombe (Alexander Milz). Un finale in cui una delle protagoniste ...

“Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 presi d’assalto : allarme totale. Poi si scopre cosa è successo “Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada : Due terrificanti esplosioni hanno sconvolto i cittadini della zona Nord della Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento i centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, ...

Nazionale - l'Italia scopre Messi : dal nostro inviato FIRENZE Venerdì debutta Gigi Di Biagio. Da ct azzurro ad interim. La notte all'Etihad Stadium, però, è soprattutto la prima volta dell'Italia contro Messi. Che mercoledì 4 aprile ...

Iraq - missione archeologica Italiana scopre porto del III millennio a.C. : Il 21 marzo presso il Rettorato della Sapienza di Roma la presentazione dei risultati della scoperta della missione archeologica italo-irachena ad Abu Tbeirah. I ricercatori non escludono che il porto - superiore a 12 piscine olimpioniche - non fosse deputato solo alla funzione di ormeggio delle barche e di gestione dei commerci con le altre città, ma che fungesse anche da riserva d'acqua e immensa vasca di compensazione delle piene del fiume

E l'Italiano si scopre misero Rischio-povertà per uno su 4 : Insomma, la 'ripresina' dell'economia non ha interessato tutti gli individui e chi è rimasto indietro ha visto la propria condizione peggiorare. Basti pensare che tra il 2006 e il 2016, la quota di ...