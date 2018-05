“Due papere che neanche all’oratorio” Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali

agi

: Calcio, Coppa Italia alla Juventus Finisce 4-0 con due papere di Donnarumma - Corriere : Calcio, Coppa Italia alla Juventus Finisce 4-0 con due papere di Donnarumma - CeskTromb : RT @siciliantonio: Un contratto di 6 milioni di euro all'anno ad un portiere di 19 anni che non ha dimostrato nulla in carriera, un portier… - NapoliCapitale : RT @fakevarriale_: Purtroppo @juventusfc vince la sua 13esima #TIMCup grazie a un @gigiodonna1 asservito che compie due papere clamorose su… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Per molti sarebbe dovuta essere la notte del passaggio di consegne. I guantoni del grande vecchio, Gianluigi “Gigi” Buffon, passati a quelli della giovane promessa, Gianluigi “Gigio”. Ma per il portiere del Milan, la finale di Coppa Italia, è stata una notte da dimenticare, piena die figuracce. La Juventus, dopo un primo tempo a corrente alternata, si è scatenata calando il poker e sfruttando glidel giovane portiere della nazionale. Così è finita con Buffon che consolava il suo erede ricordandogli che, dopotutto, ha ancora solo vent’anni e un grande futuro davanti a sé. Non era una partita qualunque per Buffon. Nonostante la lunga carriera si è trattato della prima finale di Coppa Italia vissuta in campo, da titolare. Solitamente, e non solo nella Juventus, è il portiere di ...