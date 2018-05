Droga | traffico di cocaina Olanda-Lombardia | 2 arrestati e 2 fermati

Roma : Traffico Droga tra Marocco-Italia-Spagna - 10 arresti : Roma- I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nelle province di Roma, Frosinone e Torino, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza. Tale provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per 10 persone. Si tratta di 7 di origine marocchina, un algerino, un italiano ed un albanese. Avevano dato vita ad un Traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, tramite la Spagna. Poi distribuita nelle ...

Traffico internazionale di Droga - Genny a' carogna : chiesti 20 anni di carcere : Ancora guai per Genny a' carogna, il capo ultras del Napoli protagonista della trattativa dell'Olimpico durante la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina del 3 maggio 2014 nelle ore successive all'...

Rimini - sgominata banda traffico Droga Spagna-Italia : 6 arresti : Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Continua a leggere

Rimini - traffico Droga : sei arresti : 7.05 Vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini, per l'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo di spacciatori di droga attivi nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Sequestrati copiosi quantitativi di stupefacenti provenienti dalla Spagna, tra cui grosse partite di cocaina, per un giro d'affari di circa 1 milione di euro.

Droga : smantellato traffico tra Svizzera e Italia : La Polizia di Stato di Verbania sta conducendo una vasta operazione denominata "Santa Cruz" che ha consentito di smantellare un sodalizio criminoso che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti in ...

Pistole - coltelli e traffico di Droga : nel Regno Unito la guerra dei codici postali : Un giovane di vent’anni è stato accoltellato ieri a Liverpool. Lo stesso giorno un 17enne è stato ucciso da un colpo di pistola nel Sud di Londra. Una esecuzione. È ormai chiaro che la violenza nel Regno Unito è in aumento, e non solo a Londra, come mostrano i dati della polizia. Cosa sta succedendo?...

NORD ITALIA - TRAFFICO DI Droga/ Milano - 23 arresti : sequestrati 300 kg stupefacenti - clienti "vip" : TRAFFICO di DROGA nel NORD ITALIA, maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:31:00 GMT)

Estorsione - traffico di armi e Droga : decine di arresti tra Asti e Alba : Sono 25 gli arrestati tra Astigiani e Cuneese perché accusate di far parte di una organizzazione criminale di stampo ’ndranghetista. ...

‘Ndrangheta - maxi operazione ad Asti : decine di arresti/ Video - estorsione - traffico di armi e di Droga : Asti, maxi operazione anti ‘Ndrangheta, decine di arresti: smantellata organizzazione di droga e armi nel sud del Piemonte. 23 arrestati nel nord Italia per spaccio e altri reati(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:02:00 GMT)