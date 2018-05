: Droga: sgominata banda a Cagliari - TelevideoRai101 : Droga: sgominata banda a Cagliari - Domenic89215160 : Traffico di droga, sgominata organizzazione: 14 arresti a Cagliari - - Domenic89215160 : Droga: sgominata banda a Cagliari, 14 arresti - IL VIDEO -

Vasta operazione anti, nel quartiere di Is Mirrionis, dove sono state eseguite 14 ordinanze di misura cautelare. Alcuni degli indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non erano ancora maggiorenni quando l'inchiesta è partita, nel dicembre 2014.(Di giovedì 10 maggio 2018)