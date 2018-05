Dopo il Google I O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS

Dopo facebook e google - anche apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco Dopo lo scatto : ( foto : Alessio Jacona) L’ultima società finita nel mirino dello shopping di Google potrebbe avere un nome noto: è quello di Lytro . La startup negli anni scorsi si è conquistata la luce dei riflettori per aver prodotto due modelli di foto camera basati sulla promettente tecnologia light field, che anziché trattare la luce memorizzandone le informazioni utilizzando pixel su una superficie bidimensionale, si concentra sul comportamento dei ...

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seconda Dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google , e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple .

Bitcoin buca quota $8.000 - effetto Balena di Tokyo e divieto Google Dopo Facebook : I forti sell off che hanno colpito il Bitcoin e le altre monete digitali hanno mandato in fumo $60 miliardi del valore di mercato del Bitcoin in un solo giorno.