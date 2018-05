DONNARUMMA | DOPO JUVENTUS MILAN LA CESSIONE? Tacconi | è il momento di aiutare Gigio

Serie A Milan - Fassone rincuora DONNARUMMA DOPO gli errori in Coppa Italia : MilanO - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma . Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha ...

DONNARUMMA - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)

Gigio DONNARUMMA - dopo la finale anche Enrico Letta lo umilia : 'Deve fare la maturità e non pensare solo ai soldi' : Per distrarsi dalla vicende politiche in corso in questi giorni, Enrico Letta commenta la finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus e in particolare di Gigio Donnarumma . Durante il convegno State ...

DIRETTA / Empoli Cremonese (risultato live 1-1) streaming video e tv : DONNARUMMA segna dopo Arini : DIRETTA Empoli Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Toscani promossi in Serie A, i grigiorossi non vincono da 17 partite e rischiano(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:57:00 GMT)

Juve - Buffon : 'Dopo Madrid? Margherite e funghi. Ho mandato un messaggio a DONNARUMMA' : Questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo'. SU DONNARUMMA - 'Gli ho mandato un messaggio di complimenti stamattina per quella parata su Milik'. SULLA NAZIONALE - 'Essere ...