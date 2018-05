Dodge Durango - La Pursuit è pronta per gli inseguimenti

quattroruote

(Di giovedì 10 maggio 2018) LaCharger è tra i veicoli di pattuglia più diffusi tra le forze dell'ordine statunitensi e, sull'onda del successo della berlina, la Casa americana ha lanciato una nuova versione dedicata alla polizia, la. Basato sulla versione di produzione della Suv, il nuovo allestimento prevede dotazioni esclusive pensate per permettere agli agenti di pattugliare le strade e inseguire i criminali in totale sicurezza.Dotazione completa. Ladispone di un V8 5.7 litri da 360 CV e 529 Nm di coppia con cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale permanente. Tra le dotazioni esclusive la versione sviluppata per le forze dell'ordine monta un impianto frenante maggiorato che permette alla Suv passare da 96 a 0 km/h in 40 metri. L'allestimento prevede anche la presenza di serie di accessori come i sedili regolabili elettricamente, la videocamera di retromarcia con ...