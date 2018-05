Dimessa per una gastrite | bimba di due anni muore per una emorragia

Dimessa per una sospetta gastrite : bimba muore per emorragia cerebrale : La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sul decesso di una bambina di due anni, morta sabato sera per un’emorragia cerebrale. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia. Venerdì scorso la bimba, residente a Collegno, era stata portata dai genitori all’ospedale di Rivoli, in preda a crisi di vomito e inappetenza. I sanitari, a cui la madre ha raccontato che la bambina nei giorni precedenti era caduta dal letto, hanno ...

“Ecco come ha fatto!”. Il parto lampo di Kate Middleton. A 7 ore dalla nascita di Louis - era fresca come una rosa e se n’è tornata a casa. Ora viene fuori come ci è riuscita e perché l’hanno Dimessa di fretta e furia : Le immagini di Kate e William con in braccio il loro terzogenito hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Ma qualcosa ha veramente stupito tutti. Quando la duchessa di Cambridge è apparsa al colmo della gioia con il bebè in braccio davanti a fotografie giornalisti, quasi non sembrava avesse partorito da poche ore: sette per l’esattezza. Viso riposato, capelli in ordine e sorriso disteso hanno scatenato l’invidia delle madri di tutto il ...

La capa dell’Accademia svedese - che assegna il Nobel per la Letteratura - si è Dimessa : Sara Danius ha detto che aveva "perso la fiducia dell'Accademia" per come aveva gestito un recente caso di molestie sessuali The post La capa dell’Accademia svedese, che assegna il Nobel per la Letteratura, si è dimessa appeared first on Il Post.