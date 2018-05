eurogamer

: Dillon's Dead-Heat Breakers: pubblicato un nuovo trailer per il titolo 3DS #DillonsDeadHeatBreakers - Eurogamer_it : Dillon's Dead-Heat Breakers: pubblicato un nuovo trailer per il titolo 3DS #DillonsDeadHeatBreakers - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Dillon’s Dead-Heat Breakers: pubblicato un nuovo trailer americano sul titolo - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Dillon’s Dead-Heat Breakers: pubblicato un nuovo trailer americano sul titolo -

(Di giovedì 10 maggio 2018)'ssi mostra al pubblico con unintro, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere, in'sdovremo dare la caccia ai mostri nemici per difendere i villaggi di frontiera. L'azione si fonde con il genere tower defense in questo interessanterealizzato per la famiglia 3DS.Questa volta, il lampo rosso, farà squadra con il nostro Mii in versione animale. Dovremo ragionare in modo strategico e sfruttare tutta la nostra squadra per affrontare le ondate di mostri che si trasformano.Read more…