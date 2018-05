Diabete | pericoloso per la salute della bocca | 10 consigli ‘a misura di diabetico’

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Pericolosa ‘relazione’ fra, dimostrate dalla scienza, ma sconosciute a 6 italiani su 10 che convivono con la malattia del sangue dolce: solo il 42% dei pazienti è consapevole del legame e il 49% non ha mai ricevuto informazioni sul tema. Eppure il 28,5% definisce “problematica” la propriaorale, il 76% ha perso uno o più denti naturali (il 10% tutti) e molti hanno sperimentato sanguinamenti (43%), retrazioni gengivali (27,4%), secchezza delle fauci (35,6%), alitosi (25,6%) e ulcere (20,4%). Lo rivela un’indagine condotta dall’Associazione italiana diabetici (Fand) in collaborazione con l’Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), che oggi a Milano hanno presentato un decalogo ad hoc e annunciato la campagna ‘Ile i miei denti’, al via a breve con la diffusione di materiale divulgativo sui siti ...