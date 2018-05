Di Maio e Salvini già litigano su chi deve fare il premier

Governo : Di Maio e Salvini in coro : 'domani è un altro giorno e si vedrà' Video : 2 Santa pazienza, santissimo Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha concesso un altro giorno di tempo ai partiti prima di procedere all'incarico per un Governo neutrale. Una note del Quirinale conferma la richiesta, arrivata da Cinque Stelle e Lega, e conferma pure l'adesione del Colle a tale richiesta. Le tante giravolte di Di Maio e la tenuta di Salvini Non sono bastati 65 giorni di tempo per trovare un accordo e ...

Governo : Di Maio e Salvini in coro : 'domani è un altro giorno e si vedrà' : Santa pazienza, santissimo Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha concesso un altro giorno di tempo ai partiti prima di procedere all'incarico per un Governo neutrale. Una note del Quirinale conferma la richiesta, arrivata da Cinque Stelle e Lega, e conferma pure l'adesione del Colle a tale richiesta. Le tante giravolte di Di Maio e la tenuta di Salvini Non sono bastati 65 giorni di tempo per trovare un accordo e un'alleanza, Di ...

Blitz Salvini-Di Maio - Berlusconi cede : ROMA. Un faccia a faccia tra Di Maio e Salvini per cercare di trovare un'intesa e proporre un governo a Mattarella. L'incontro, non previsto, si è concluso da poco e nulla al momento trapela. Quello ...

Salvini-Di Maio al primo nodo della trattativa : la scelta del premier : La svolta c'è stata. Ovvero il passo indietro di Silvio Berlusconi è stato compiuto, ma Matteo Salvini nel governo dovrà essere una specie di "garante" di tutto il centrodestra che fuori da Palazzo Chigi resterà unito. Ed è per questo che la difficile trattativa sui nomi che andranno a comporre l'esecutivo giallo-verde è iniziata in salita nella ricerca intanto di un premier terzo, che non dispiaccia al ...

Governo - Di Maio : “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini - ma ci vorranno più di 24 ore” : “E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di Governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da ...

Berlusconi : ok governo M5S-Lega - ma FI non voterà fiducia. Domani incontro Salvini-Di Maio : Berlusconi dà l'ok al governo M5S-Lega. «Ma Forza Italia non voterà la fiducia», dice il Cavaliere in una nota che arriva dopo la concessione da parte di Mattarella di...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : 'Se un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con i cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a ...

Silvio Berlusconi lascia andare Matteo Salvini ma attacca Luigi Di Maio : “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più

Silvio Berlusconi - via libera al governo M5s-Lega : 'Non voteremo la fiducia - ma se Di Maio e Salvini...' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle - Berlusconi : 'Nessun veto - ma non voteremo la fiducia' - Lega : 'Non rompiamo l'alleanza' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Berlusconi : sì al governo M5S-Lega Salvini e Di Maio - chieste 24 ore al Colle : Mattarella aveva dato come ultimatum fino alle 17 per dare il via al “suo” governo neutro. Poi i leader di 5Stelle e Carroccio hanno informato il Capo dello Stato sul confronto in corso