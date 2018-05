Di Francesco sceglie il nuovo preparatore | in pole c' è Pilati del Genoa

Cagliari-Roma - formazioni e ultimissime : rossoblù a caccia di punti salvezza - Di Francesco sceglie Under : Cagliari-Roma- Una sfida che si annuncia al cardiopalma. Cagliari chiamato alla vittoria considerata l’emergenza classifica delle ultime settimane. Lopez in bilico, il match di stasera potrebbe rivelarsi decisivo. Nei sardi dentro Farias dal 1′, panchina per Han e Sau. Di Francesco si affiderà al solito 4-3-3 con Under favorito su Schick. Il tecnico giallorosso è […] L'articolo Cagliari-Roma, formazioni e ultimissime: rossoblù ...

Francesco Gabbani sceglie il Teatro Antico di Taormina per l’unica data siciliana del suo mini-tour estivo : Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record,

Francesco Gabbani sceglie il Teatro Antico di Taormina per l’unica data siciliana del suo mini-tour estivo. : Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record,

Di Francesco sceglie il 4-3-3 : ROMA, 02 MAG - Di Francesco alla fine ha scelto di tornare all'antico. La Roma proverà a raggiungere la finale di Champions League di Kiev abbandonando la difesa a 3 e rispolverando il fidato 4-3-3. ...

Di Francesco sceglie 4-3-3 - c'è Schick : ANSA, - ROMA, 02 MAG - Di Francesco alla fine ha scelto di tornare all'antico. La Roma proverà a raggiungere la finale di Champions League di Kiev abbandonando la difesa a 3 e rispolverando il fidato ...

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati Knock Out - diretta 26 aprile : chi sceglierà Francesco Renga? : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:40:00 GMT)

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Asia Sagripanti canta George Michael e sceglie Francesco Renga : video dalle Blind Audition : Asia Sagripanti canta George Michael a The Voice of Italy e con Careless Wisper conquista i 4 coach. A soli 19 anni, la giovane Asia Sagripanti viene da Pordenone e a The Voice è la prima ad accedere all'edizione del 2018, nel team di Francesco Renga. La madre di Asia Sagripanti è venuta a mancare negli scorsi anni e, nella clip di presentazione, racconta di essere stata molto vicina a suo padre nel periodo del lutto. Con Careless Wisper ...

Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)parlare del canna-gate all’Isola : Francesco Monte torna in tv per raccontare la sua verità sul canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco quando e dove sarà in onda. Francesco Monte torna in tv al Maurizio Costanzo Show, ecco quando andrà in onda l’ospitata Francesco Monte sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo primaverile del Maurizio Costanzo Show. Inizialmente […] L'articolo Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)parlare del ...