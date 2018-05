Delfy | l’oracolo digitale trasforma le aziende in superstar

gqitalia

(Di giovedì 10 maggio 2018) Si chiama, come l’oracolo ma con la ypsilon, e il suo ruolo è semplice: farti diventare una star del web divinando il sentiment della Rete. Tecnicamente sarebbe una piattaforma per social e media listening, una disciplina recente che acquisisce dati pubblici da social network e giornali online per estrarre poi dati che aiutano a creare una precisa strategia online. Fondamentale sottolineare che non siamo nel campo di Cambridge Analityca: qui vengono acquisiti solo dati pubblici, ovvero quelli che condividiamo in chiaro sui nostri profili.insomma scandaglia la Rete alla ricerca di parole chiave ma questo è solo metà del suo lavoro. Il grosso infatti è fatto dagli algoritmi proprietari che consentono di dare un senso a quella massa informe di parole e pensieri. Grazie all’intelligenza artificiale, un algoritmo riesce a calcolare il sentiment dei commenti, a capire ...