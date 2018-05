leggioggi

: Def: monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA - - LeggiOggi_it : Def: monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA - - stelle_lune : pg.101 tlv. Rai 2 08/05/18 DEF,C.Conti: percorso arduo,no cedimenti.....Monito sullo spending review: senza 's… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente delladeiAngelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio deipubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso dovrebbe ispirarsi”. Senza mezzi termini, il Presidente delladeichiede maggiore equità, conseguibile grazie ad una “più strutturale rivisitazione del sistema impositivo”, per poi aggiungere: “Il quadro che emerge dal Def 2018, pur testimoniando i progressi ottenuti nell’azione di risanamento, rimane ancora complesso. Il difficile percorso che ci attende non consente cedimenti o ...