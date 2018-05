Death' s Gambit | annunciata la data di lancio dell' ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC

eurogamer

: Death's Gambit: annunciata la data di lancio dell'action RPG per PS4 e PC #DeathsGambit - Eurogamer_it : Death's Gambit: annunciata la data di lancio dell'action RPG per PS4 e PC #DeathsGambit - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che'ssia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha unadi, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di questa nuova avventura.In'ssaremo nel mezzo di un pianeta alieno medievale pieno di bestie, cavalieri e orrori di ogni tipo. Giocheremo come agentia Morte, e dovremo bandire creature e anche le nostre paure mentre progrediremo lungo la nostra avventura.Read more…