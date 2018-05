De Luca | premier Lega? Amministrano bene

De Luca : 'Di Maio premier? Mi vengono i brividi' : Se ho paura a camminare in città, la politica la butto a mare, le ideologie. Poi c'è la sburocratizzazione, il codice appalti che va tolto di mezzo, il problema giustizia in un paese in cui il ...

Governo - De Luca : “Sì a dialogo Pd-M5s - ma no a leader politici premier. I 5 Stelle ammettano nostra onorabilità” : “Governo Pd-M5s? Non ho la sensazione che stiamo alla vigilia di un matrimonio di questo tipo, ma sono favorevole a un dialogo Pd-M5s. Credo che non ci debbano essere posizioni di chiusura pregiudiziale, ma non possiamo prendere in giro gli italiani. Ci vuole una operazione verità”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Ci deve essere un ...

Karate - Premier League 2018 : kata miniera d’oro per l’Italia anche a Rotterdam - Luca Maresca si rilancia ai vertici : Italia a due facce nella terza tappa di Premier League 2018, che si è svolta a Rotterdam nello scorso weekend. La pattuglia azzurra è tornata a casa con due podi, migliorando numericamente le prestazioni offerte a Parigi e Dubai, ma ha dovuto far fronte ad una delle rare controprestazioni dei suoi totem, evidenziando qualche difficoltà soprattutto nelle categorie olimpiche. La nota più lieta riguarda le squadre maschili del kata, che hanno ...

Karate - Premier League 2018 : kata tinto d’azzurro a Rotterdam! Italia maschile in trionfo - terzo posto per Luca Maresca : Un trio spettacolare colora Rotterdam d’azzurro. GianLuca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre del kata, valida per la terza tappa della Premier League 2018 di Karate. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida con l’Iran, sconfitto 5-0 nella finale, che ha coronato un percorso avviato superando 3-2 al primo turno un altro team iraniano, per poi battere 4-1 la Croazia e ...

Karate - Premier League 2018 : gli uomini del team kata in finale a Rotterdam! Luca Maresca e un’altra squadra maschile a caccia del terzo posto : Avvio agrodolce per i colori azzurri nella terza tappa della Premier League 2018, in programma a Rotterdam tra venerdì 16 e domenica 18 marzo. Le note liete provengono dal team maschile del kata, che ha conquistato la finale grazie alle prove superbe di Alessandro Iodice, GianLuca Gallo e Giuseppe Panagia e sfiderà l’Iran nell’ultimo atto in programma domenica pomeriggio. Gli azzurri hanno messo in fila in successione un team ...