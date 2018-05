Days Gone non è un semplcie gioco di Zombie | convincerà anche gli scettici

Days Gone su PS4 Pro - emergono dettagli tecnici e durata : Days Gone durerà almeno 30 ore. La notizia del giorno è legata proprio alla longevità del gioco e i primi dettagli sono stati svelati da Sony Bend nel corso di un’intervista concessa a Gameinformer. Subito garantito che questo titolo non sarà il classico gioco a base di zombie come invece tutti si aspettano.Dopo aver visto le novità sulla storia di Days Gone, scopriamo di più sulla durata e sul lato tecnico di questo gioco molto atteso. Le ...

Days Gone : emergono i dettagli tecnici della versione PS4 Pro : Avevamo appreso qualche tempo fa che la release di Days Gone era stata posticipata al 2019 e ci sono ancora molti dettagli sul gioco che non conosciamo. Tuttavia, GameInformer ha recentemente pubblicato un video in cui vengono interpellati gli sviluppatori su vari aspetti del titolo e alcune delle risposte forniscono preziose informazioni.Alcune di queste informazioni le abbiamo già riportate in un nostro articolo ma, come riporta Gamingbolt, ...

Tante nuove informazioni per Days Gone : la storia - le dimensioni delle orde degli zombie - la moto migliorabile : Come vi abbiamo rivelato nella giornata di ieri Days Gone è la cover story di giugno di Game Informer e l'ennesima esclusiva PS4 dopo God of War e Spider-Man a essere protagonista della conosciutissima rivista. Ovviamente questa notizia è molto positiva per noi dato che abbiamo l'occasione di conoscere nuovi preziosi dettagli sul progetto di Sony Bend Studio.Dopo i dettagli riguardanti la longevità è tempo di un'interessante carrellata su ...

Saranno necessarie oltre 30 ore di gioco per completare Days Gone : Days Gone rappresenta, senza dubbio, un'altra esclusiva di notevole peso per PS4 e, come probabilmente già saprete, il titolo di Bend Studio sarà il protagonista della cover story di giugno di Game Informer.Dopo il nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite, oggi Days Gone torna sotto i riflettori con interessanti notizie relative alla longevità, condivise dal creative director, John Garvin, in un'intervista con Game Informer.Stando a quanto ...

Days Gone sarà la cover story di giugno di Game Informer : ecco un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite : Maggio è stato un mese davvero importante per la rivista statunitense Game Informer, che si è assicurata il coverage esclusivo per uno dei titoli PS4 più attesi dell'anno, Marvel's Spider-Man. Non volendo essere da meno, il mese di giugno si preannuncia ancora più esplosivo dato che la cover story del nuovo numero della rivista sarà dedicata a nientepopodimeno che Days Gone, che i redattori di Game Informer hanno potuto provare approfonditamente ...

Non solo Days Gone : Sony Bend Studio sta lavorando a un'altra esclusiva PS4 : Pare proprio che Sony non sia ancora pronta a fermarsi quando si tratta di esclusive first-party per PS4 e l'annuncio di lavoro di cui vi parliamo quest'oggi dimostra come il futuro della console potrebbe essere ancora molto roseo.Con God of War che ha piazzato più di 3,1 milioni di unità nei soli primi tre giorni sul mercato, Detroit: Become Human che debutterà a fine maggio e Spider-Man previsto per settembre, il 2018 della compagnia è già ...

Days Gone potrebbe arrivare nei primi mesi del 2019 : In molti erano in attesa di Days Gone e, probabilmente, in molti se lo aspettavano in uscita nel corso del 2018. Tuttavia, come saprete, Sony ha comunicato che il suo gioco vedrà la luce solamente nel 2019. In seguito al rinvio dell'uscita, ecco spuntare le prime voci che parlano di probabili nuove finestre di lancio. Stando a un insider non tra i più noti, che risponde al nome di Dominik Bosnjak, Days Gone uscirà nei primi mesi del 2019, ...