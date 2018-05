David Goodall | eutanasia per lo scienziato di 104 anni È morto in pace

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) "Èin" a Basilea, loaustraliano di 104che aveva deciso di mettere fine alla sua vita non perché malato ma perché, alla sua veneranda età, la qualità dell'esistenza non era più la stessa. Non potendo sottoporsi all'in patria, si era rivolto a Exit International, organizzazione svizzera per il suicidio assistito.E così è stato: con una flebo di Nembutal,si è spento "in" alle 10.30, ha riferito con un tweet Philip Nitschke, fondatore dell'organizzazione. Ancora ieri il 104enne aveva ripetuto ai giornalisti, "non ho più voglia di vivere, sono felice di avere la possibilità di farla finita e apprezzo l'aiuto dei medici che lo renderanno possibile".A far sì che il barbiturico scorresse nella sue vene è stato lo stesso: nella ...