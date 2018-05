Daniele Orsato arbitra in Qatar Niente Serie A per il fischietto fermo per Inter-Juventus

ilsussidiario

: Dopo i disastri di SanSiro l’ex-arbitro più bravo d’Italia è stato esiliato in Qatar: il 12 maggio infatti Daniele… - pisto_gol : Dopo i disastri di SanSiro l’ex-arbitro più bravo d’Italia è stato esiliato in Qatar: il 12 maggio infatti Daniele… - capuanogio : La precisazione #gds sul profilo Facebook di Roberto #Orsato, parente solo alla lontana dell'arbitro Daniele. Costr… - zazzatweet : +++ Giusto per essere precisi: lo juventinissimo Roberto #Orsato non è il fratello dell’arbitro Daniele bensì il cu… -

(Di giovedì 10 maggio 2018)inA per ilda. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:54:00 GMT)