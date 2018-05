Dall' Italia alla Siria un fiume di denaro per i terroristi

Smantellata rete che finanziava e muoveva foreign fighters in Siria Dall'Italia : 11 Siriani e 3 marocchini arrestati, altri 16 indagati in un'operazione che ha svelato una rete di supporto di al Nusra. Due le cellule individuate: finanziavano l'acquisto di armi grazie anche al ...

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei migranti. Due milioni Dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

AL NUSRA - BLITZ ANTI-TERRORISMO : 14 ARRESTI DA NORD A SUD/ Video - “Soldi Dall’Italia per i Kalashnikov” : BLITZ ANTI-TERRORISMO in tutta Italia: al-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:28:00 GMT)

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti : «Dall’Italia soldi al terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Il vero Giro d’Italia è partito Dalla Sicilia : Oggi sull’Etna si conclude la tre giorni di tappe Siciliane del Giro d’Italia numero 101. Quello che verrà ricordato per la partenza da Israele per una mossa dettata da questioni meramente economiche che, in tempo di vacche magre, sono condivisibili e, anche se fino a un certo punto, necessarie. La mia sensazione, oggi che si correrà la sesta tappa del Giro è che la vera grande partenza della corsa sia stata martedì 8 maggio da ...

I soldi illegali Dall'Italia ai terroristi islamici : In una frazione c'è la casa di Sami, nato in Tunisia nel 1979 ma cresciuto in Lombardia, dove nel 2008 ha sposato un'italiana con cui ha messo al mondo una bambina. Dopo anni di pacifica esistenza, ...

TERRORISMO - 14 ARRESTI CONTRO CELLULE JIHADISTE/ Video - fondi e supporto Dall’Italia alla Siria : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti Siriani Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:10:00 GMT)

Terrorismo - 14 arresti in diverse regioni : “Dall’Italia fondi a gruppo siriano al-Nusra” : Scoperti due gruppi collegati tra loro che operavano nel campo dei servizi a pagamento e, secondo gli investigatori, finanziavano con le loro attività le milizie qaediste in Siria. Il blitz con 14 provvedimenti di custodia cautelare partito da due distinte indagini di polizia e guardia di finanza in Sardegna e in Lombardia.Continua a leggere

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti «Dall’Italia soldi al terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Blitz contro due cellule jihadiste - 14 in manette “Dall’Italia finanziavano il terrorismo in Siria” : Sarebbero due cellule legate all’organizzazione qaedista siriana Jahbat Al Nusra quelle sgominate nell’operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 14 persone e ad una ventina di perquisizioni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule, ch...

Marchisio via Dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio clamoroso : Marchisio via dalla Juventus, Vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:34:00 GMT)

BADMINTON : Dall'11 AL 13 MAGGIO A MILANO I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E LA PRIMA EDIZIONE DI PARA - BADMINTON : Tutti i giorni sarà presente un campo visibile in diretta streaming sul Sito Federale, sul canale Federale Youtube BADMINTONItalia e sul profilo Facebook. I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI di BADMINTON ...

Juventus-Milan di Coppa Italia - formazioni e diretta Dalle 21 : La finale all'Olimpico. Buffon: "Coi rossoneri non si parte mai favoriti". Gattuso: "Invidio la loro mentalità"

Dall'oncologia e neurologia alla presa in carico dei pazienti con patologie croniche : Emilia-Romagna prima in Italia per numero di progetti ... : I progetti mirati all'avanzamento delle conoscenze sono nei seguenti ambiti: oncologia , 9 progetti, , neuroscienze , 2 progetti, , biologia cellulare, genetica, scienza molecolare , 4 progetti, , ...