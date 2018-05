optimaitalia

: Da spavento #Huawei in Italia: recuperate quote smartphone #Samsung e #Apple impensabili - OptiMagazine : Da spavento #Huawei in Italia: recuperate quote smartphone #Samsung e #Apple impensabili -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Fanno davvero paura le statistiche condivise in queste ore da una fonte più che attendibile come Canalys, almeno stando alle informazioni che posso fornirvi oggi 10 maggio relativamente al mercato, con un focus specifico su brand come. Senza tuttavia dimenticare, visto che la crescita di un marchio per forza di cose è sempre accompagnata da un calo riguardante le altre aziende che operano in uno specifico settore.Quali sono i brand che hanno dominato il mercato nel primo trimestre del 2018 in Europa? Inutile dire che in cima alla classifica, come si potrà notare dall'immagine che sto per mostrarvi, abbiamo. Il produttore coreano ha fatto registrare più di 15 milioni di device piazzati sul mercato, complice la recente commercializzazione di modelli come i variGalaxy S9 e Galaxy S9 Plus. In questo modo siamo arrivati al 33% di market ...