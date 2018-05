Custodire lo spessore del presente

ilsussidiario

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il nostro è un tempo che ci appare impoverito, balbettante, insicuro, liquido. Ma papa Francesco ci esorta ad amarlo, per ciò che è: luogo del mistero. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 05:45:00 GMT)ARTE/ Donatello, la Pasqua non è cosa da buone maniere, di G. FrangiPAPA/ Francesco, 5 regali che non si possono dimenticare, di G. Frangi