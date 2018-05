Crisi argentina | proteste contro il Fondo monetario

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario/ Incubo Crisi del 2001 : necessari 30 miliardi di dollari : Argentina, Macri chiede aiuto al Fondo Monetario: peso ai minimi per Buenos Aires, il presidente ha domandato 30 miliardi di dollari al FMI per scongiurare una crisi come quella del 2001(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 01:28:00 GMT)

Nuova Crisi in Argentina - tassi al 40% : fondi pensione Usa tremano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

Inflazione alle stelle e risparmi bruciati : l’Argentina rivede lo spettro della Crisi : Come sulle montagne russe; quando hai a che fare con l’economia argentina non si può mai stare tranquilli. Dopo un periodo di relativa calma il fantasma di una nuova crisi è apparso a Buenos Aires seguendo un copione già visto varie volte in passato; forte svalutazione della moneta locale, panico nei mercati, un massiccio intervento del governo per...

SPY FINANZA/ La realtà dietro la Crisi dell'Argentina : L'Argentina è tornata a far parlare di sé per problemi di inflazione e di svalutazione del peso. Ma c'è qualcosa di molto più importante in gioco.

Argentina - Crisi infinita. Tassi al 40% dopo il crollo del peso : L'Argentina torna ancora una volta a guardare negli occhi la crisi, con un rialzo monstre dei Tassi d'interesse al 40% per fermare il crollo del peso: è il segnale preoccupante che dopo il dramma del default del 2001 e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, è finita la luna di miele fra il presidente Mauricio Macrì - che aveva promesso di attrarre capitali e riequilibrare le finanze pubbliche - e gli investitori.Lo ...

