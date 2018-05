Crash Bandicoot N Sane Trilogy | l' uscita su Xbox One | PC e Switch è stata anticipata

Anticipata l’uscita di Crash Bandicoot N Sane Trilogy su PC - Xbox One e Switch : Crash Bandicoot N Sane Trilogy ha anticipato il lancio su PC, Xbox One e Nintendo Switch di qualche giorno, come si legge sul blog ufficiale di Activision.. Inizialmente previsto per il 10 luglio 2018, Activision di recente ha voluto sorprendere i fan di Crash annunciando che il gioco sarà disponibile già a partire dal prossimo 29 giugno. Cosa contiene Crash Bandicoot N Sane Trilogy l’uscita quindi è stata Anticipata di circa due settimane, ma ...

Playstation 4 : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy in offerta a 24€ e sconti fino all’80% su altri giochi : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è in sconto fino al 19 aprile insieme a tanti altri giochi per Playstation 4 oltre alla disponibilità per l’acquisto in prevendita di God of War – Edizione Digitale. E, ancora, sconti fino all’80 per cento su tantissimi giochi tra cui PES 2018. Playstation 4: sconti, offerte, prevendita offerta – Crash Bandicoot N. Sane Trilogy più che un gioco si può definire come il filo conduttore che ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Switch si mostra in un video di gameplay : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Nintendo Switch è stata un'altra delle grandi sorprese della grande N per i suoi giocatori. Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è stato comunicato l'annuncio ufficiale e sappiamo anche che Toys For Bob si occuperà dello sviluppo di questa versione.Ora, grazie alla segnalazione di Mynintendonews, possiamo dare uno sguardo a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Switch, nel nuovo video gameplay comparso in ...

Toys For Bob è lo studio responsabile della versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : L'ultimo Nintendo Direct ha regalato altre gradite sorprese agli utenti Nintendo Switch. Tra i tantissimi annunci fatti nel corso dell'evento, quello che, probabilmente, ha catturato maggiormente l'attenzione è stato quello relativo a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.Il celebre gioco creato da Naughty Dog approderà sull'ibrida ma, stando a quanto comparso sul sito ufficiale di Nintendo, il team che si occuperà dello sviluppo sarà Toys For Bob, ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy confermato per Xbox One e Windows dal 10 luglio 2018 : Disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4 dal 30 giugno 2017, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il famoso platform game, arriverà presto anche sulle altre piattaforme. La notizia, a differenza dei rumor precedenti, è ufficiale e proviene direttamente da Activision, la quale ha confermato, sia tramite un comunicato che un trailer, l’approdo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy anche su Steam (quindi PC Windows), Nintendo Switch e ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy supporterà mouse e tastiera su PC : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy avrà il supporto per mouse e tastiera nella sua versione per PC, riporta DSOgaming.Lo rivela Activision, e lo stesso ha fatto con i requisiti minimi di sistema, che possiamo vedere di seguito.Crash Bandicoot N. Sane Trilogy PC Requisiti minimi:Read more…

Nella versione per Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy saranno rimossi gli easter eggs di Naughty Dog : Crash Bandicoot è originariamente un'IP di Naughty Dog, per cui non stupisce come la versione restaurata della classica trilogia contenga alcuni simpatici easter egg in onore allo studio che, ormai molti anni fa, diede inizio a tutto questo.Come riporta Nintendoeverything, purtroppo, sembra proprio che questi easter egg siano destinati ad essere rimossi Nella versione per Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, per quanto questa ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà a luglio su Switch - Xbox One e PC : Quando lo scorso anno Crash Bandicoot fece il suo debutto su PlayStation 4 con la N. Sane Trilogy – una remastered in alta definizione dei primi 3 capitoli sviluppati da Naughty Dog negli anni 90 per la prima PlayStation – i più attenti notarono che da nessuna parte Activision, attuale detentrice dei diritti sulla saga, specificò che si trattasse di un’esclusiva per la console di Sony, facendo dunque circolare la voce di un ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...

Nintendo Direct dell’8 marzo : tutti i giochi per Switch e 3DS - tra Super Smash Bros. e Crash Bandicoot : Ieri sera, giovedì 8 marzo, alle ore 23:00 la Casa di Kyoto ha diffuso un nuovo Nintendo Direct, confermando le voci che volevano uno dei soliti eventi annuncio da parte della compagnia giapponese per svelare alcuni titoli della lineup valida per il 2018. Vediamo insieme la lista di tutti gli annunci per Nintendo Switch e per Nintendo 3DS effettuata nel nuovo Nintendo Direct, con tanto di annunci e immagini: su tutti spiccano, ovviamente, Super ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriva anche su Xbox One e PC : Poco fa vi avevamo raccontato dell'annuncio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Nintendo Switch, e di come questa novità potesse aprire le porte della remastered anche ad altre piattaforme. Qualche minuto fa Activision ha confermato ufficialmente che la Trilogy arriverà anche su Xbox One e PC nello stesso giorno della versione Switch, il 10 luglio 2018.In seguito a una release nel 2017 in esclusiva per PS4, in molti avevano immaginato che ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy arriva su Nintendo Switch : Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nelle ultime settimane, Nintendo ha annunciato durante il Direct di questa sera che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà anche su Nintendo Switch, il prossimo 10 luglio. Questo remake era arrivato nella scorsa estate in esclusiva per PS4, e si è a lungo parlato del fatto che la Trilogy potesse essere sì un'esclusiva, ma solo temporale.Non è chiaro se il gioco sarà annunciato per altre ...