romadailynews

: Costantini: piazza va sempre ascoltata. Pronti a confronto: Di seguito le parole del… - romadailynews : Costantini: piazza va sempre ascoltata. Pronti a confronto: Di seguito le parole del… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole del vicepresidente del Consiglio del I Municipio, Matteo. “Lava. Da parte nostra c’è la disponibilità a partecipare a un. Purché sia ovviamente nell’interesse delle Attività produttive sane che generano lustro ed economia per la città. E si avvii un percorso congiunto per contrastare il vero abusivismo che imperversa a Roma”. “Non siamo d’accordo a togliere funzioni e competenze ai Municipi- spiegaal riguardo-. Ma possiamo aprire un dialogo per armonizzare i regolamenti tra i 15 Municipi”. L'articolovaproviene da RomaDailyNews.