Cosa c' è nel nuovo BergamoPost che dall' 11 maggio è in edicola

Milan-Donnarumma - ecco Cosa succede nel voler diventar grandi prima del dovuto : Milan-Donnarumma- Un doppio errore fatale. Un doppio errore che ha inclinato definitivamente il match di ieri sera in favore della Juventus. Gigio Donnarumma non si da pace, ma come sottolineato da Gattuso, sbagliato puntare il dito contro il portiere rossonero. Tutti d’accordo, ma fino ad un certo punto. cosa DIRA’ RAIOLA? Gli errori vanno giustificati […] L'articolo Milan-Donnarumma, ecco cosa succede nel voler diventar ...

Fornero - reddito di cittadinanza - migranti e tasse : Cosa entrerà nel programma? : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno in giornata per discutere i punti basi su cui fondare il governo giallo-verde

“Mamma - cos’è quello?”. Porno sorpresa al supermercato : Cosa scopre nella confezione : Quante volte vi sarà capitato, una volta usciti dal supermercato, di accorgervi di qualche errore commesso tra gli scaffali? Un prodotto scambiato per un altro, una voce importante della lista della spesa completamente dimenticata, un oggetto di cui non avevate bisogno comparso chissà perché nel vostro carrello. Se siete tra quelli che di tanto in tanto si trovano a vivere situazioni del genere sappiate che tutto sommato potete ritenervi ...

Doppio lavoro all’Università - Cosa ne penso io che insegno nel dipartimento di Fisica : Vista dall’esterno, l’iniziativa giudiziaria che ha portato a richiedere indietro lo stipendio a centinaia di professori non sembra altro che l’ennesima occasione per invocare severe punizioni su tutto il sistema universitario. Se però vogliamo uscire dalle facili generalizzazioni, analizzare questa vicenda serve a capire quanto in realtà l’Università non sia un’entità omogenea, anzi includa realtà e problematiche completamente differenti ...

Importante aggiornamento Whatsapp per le liste broadcast nel 2018? Cosa cambierà : Un nuovo aggiornamento Whatsapp all'orizzonte migliora la funzione liste broadcast: queste potranno essere ben più facili da utilizzare nel breve periodo. La nuova indiscrezione ci viene fornita dall'instancabile fornita dal leaker @WABetaInfo sulla cui autorevolezza nessuno nutre più dubbi vista la sua intensa attività. Un piccolo approfondimento per chi non conosce le liste Whatsapp e il loro scopo nell'applicazione di messaggistica. ...

Il nuovo Android e tanta Intelligenza artificiale : Cosa vedremo nella Google I/O 2018 : Forse non avranno l'appeal delle presentazioni liturgiche dei nuovi smartphone. Ma gli aggiornamenti di Google toccano miliardi di persone. Ecco perché la Google I/O (la conferenza della società dedicata agli sviluppatori, in programma dall'8 all'11 maggio) è un'occasione importante: permette di conoscere alcune delle novità prodotte da Mountain View e che a breve saranno nelle nostre mani. Ecco le ...

“Abbiamo sentito gli spari - poi…”. Choc vicino Torino. Nel pieno pomeriggio quattro colpi di pistola sono stati esplosi in un parcheggio. I carabinieri sono intervenuti subito - ma era troppo tardi. Cosa è successo : Ancora follia, ancora sangue. Il tutto è avvenuto a Rivoli, poco dopo le 17, in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa. Due persone, un signore e una signora (lui era rimasto vedono nel luglio del 2017 e lei era divorziata da una ventina di anni), che si erano sposati a novembre e separati due mesi più tardi, si sono incontrati per chiarire delle questioni. Enzio Giorio, un pensionato 75enne ha ammazzato la moglie Maria ...

“Aiutateci…”. Gf : l’appello accorato dei concorrenti. Nella casa l’aria si taglia con il coltello - ma qualCosa scuote profondamente i gieffini e la loro richiesta è drammatica : Al Grande fratello si affilano i coltelli. In questo momento in nomination ci sono Luigi Mario Favoloso, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. Visto che qualcuno di loro potrebbe uscire, Lucia Bramieri ha chiesto loro di fare un discorso. I primi tre hanno accettato di prendere la parola, ma la spagnola, al contrario, ha preferito non dire nulla. Subito dopo questo momento conviviale, il gruppo ha fatto un appello agli ...

Toninelli - M5s - : 'L'unica Cosa seria è andare al voto' : 'Con la stessa legge elettorale. Se i sondaggi ci danno oggi il 35% , il 40% lo potremmo ottenere. Il governo tecnico non avrà i nostri voti' ha dichiarato il capogruppo Cinquestelle al Senato -

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una Cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

Giro d’Italia 2018 - Cosa ci attende nelle prossime tappe? Tutte le insidie della prima settimana : Primo, obbligatorio, giorno di riposo per il Giro d’Italia 2018: viaggio lunghissimo per la carovana per spostarsi da Israele alla Sicilia, dove ripartirà domani la Corsa Rosa. Dopo tre frazioni sulla carta semplici (da sottolineare che la cronometro iniziale di Gerusalemme è risultata più insidiosa del previsto, visto i distacchi inflitti da Tom Dumoulin a tutti i rivali), si inizierà a far sul serio: strappetti e, soprattutto, ...

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima Cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Il Segreto Anticipazioni : Cosa accadrà nella seconda settimana del mese di maggio : Dolores punta alla Russia, i Dos Casas sono diretti in Cecoslovacchia, mentre Julieta - lasciata da Saul - parte per Salamanca.

“Amore - sento qualCosa che mi cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...