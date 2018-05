Corruzione | una ' tassa' occulta per i siciliani | ci costa 800 euro a testa

FRANCIA - VINCENT BOLLORÈ : PROLUNGATO LO STATO DI FERMO/ Accusato di Corruzione - "nessuna irregolarità" : FRANCIA, VINCENT BOLLORÈ fermato e interrogato per corruzione: FRANCIA, finanziere in custodia cautelare per tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Lazio - rifiuta di firmare una nomina. Revocato in due giorni responsabile AntiCorruzione. Anac : “Reintegratelo” : Dopo essersi rifiutato di firmare il provvedimento di nomina di un commissario in un ente vigilato dalla Regione Lazio, è stato immediatamente rimosso dalla direzione dell’Anticorruzione dal presidente Zingaretti. Il motivo del mancato avallo, da parte dell’ormai ex responsabile Anticorruzione Pompeo Savarino, non era da poco, avendo scoperto che il candidato commissario, Stefano Acanfora, aveva dichiarato il falso omettendo di ...

"In una serie tv la mia lotta alla Corruzione latinoamericana" : Gael García Bernal: 'Non escludo in futuro di impegnarmi in politica' Messico e sangue per Gael García Bernal che così assorbe la delusione di aver visto sparire improvvisamente da Amazon il suo ...

Brasile - lo scandalo Corruzione che ha coinvolto Lula e Rousseff in una serie Netflix. E loro annunciano querele : Decisamente non è il migliore dei periodi per l’ex presidente del Brasile, Lula da Silva. Oltre ai processi penali e l’inizio della sua detenzione in carcere, ci si è messo anche il piccolo schermo a farlo infuriare. Si chiama El mecanismo (Il meccanismo) la nuova serie da poco lanciata su Netflix, che racconta com’è venuto a galla il caso ‘Lava Jato‘, la più grande operazione di lotta alla corruzione in Brasile ...

Fara - presidente Eurispes : «Italia patria della Corruzione? Una menzogna - vi spiego perché» : Quando realizzammo il nostro quarto rapporto sulla pornografia, un esponente del mondo ecclesiale ci disse: per chi viene a confessarsi la pornografia è sempre quella che maneggiano gli altri, di sé ...

Corruzione : Messina - Tribunale annulla sequestro soldi Polizzotto : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Il Tribunale della libertà di Messina ha annullato oggi il sequestro preventivo dei conto correnti degli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, disposto nell’ambito dell’indagine sulla Corruzione per l’autostrada Siracusa-Gela. Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Rossella Garofalo, che hanno documentato “la legittimità delle somme rinvenute sul ...

”È morta - ci ha lasciati”. L’annuncio della famiglia. Personaggio controverso - se n’è andata dopo una lunga malattia : dalla lotta alle accuse per Corruzione - torture e omicidi : ”Ha dedicato gran parte della sua vita adulta alla causa della gente e per questo era nota ovunque come ‘madre della nazione'”. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela ...

Caltanissetta : Corruzione - truffa e peculato - bufera al tribunale (2) (2) : (AdnKronos) - All’interno dell’Istituto, spiegano gli investigatori, è stata poi rilevata la presenza, quale dipendente di fatto di Flavio Rotondo, figlio di Orazio, assistente giudiziario presso il tribunale di Caltanissetta, in servizio proprio presso la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, oss