Corea | storico vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore

NordCorea - Kim : summit con Trump storico passo per la penisola : Il summit con il presidente Donald Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni. Lo avrebbe affermato il leader NordCoreano Kim Jong-un incontrando mercoledì a Pyongyang il ...

NordCorea - Kim : summit con Trump storico passo per la penisola : NordCorea, Kim: summit con Trump storico passo per la penisola NordCorea, Kim: summit con Trump storico passo per la penisola Continua a leggere L'articolo NordCorea, Kim: summit con Trump storico passo per la penisola proviene da NewsGo.

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : Svolta storica tra le due Coree. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader del Nord Kim Jong-un si sono solennemente impegnati nel vertice di oggi a firmare entro la fine dell'anno un...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : «Non ci sarà più nessuna guerra nella penisola Coreana, una nuova era di pace è iniziata». Lo ha detto il presidente sudCoreano Moon Jae-in oggi dopo la storica stretta di mano con il leader...

Corea - l’abbraccio storico tra Moon e Kim : «Sì a denuclearizzazione e fine della guerra» : Il summit interCoreano si chiude su note che lasciano ben sperare per il prossimo e ben più arduo vertice tra Kim Jong-un e Donald Trump. Al termine dei colloqui tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano, un comunicato congiunto proclama l'intenzione di realizzare una denuclearizzazione e di dichiarare quest'anno la fine della guerra di Corea...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : «Non ci sarà più nessuna guerra nella penisola Coreana, una nuova era di pace è iniziata». Lo ha detto il presidente sudCoreano Moon Jae-in. La guerra di Corea...

Corea - storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : impegno su denuclearizzazione : È un’immagine che entrerà nella storia. Questa mattina Kim Jong-un ha superato il gradino di cemento che segna il confine tra le due Coree: il primo leader della Corea del Nord a metter piede nel territorio della Corea del Sud. Ad attendere Kim, sull’altro lato del 38esimo parallelo, c’era Moon Jae-in, il presidente della Corea del Sud. Come preved...

Storico passaggio di confine - Kim entra in Corea del Sud. Sorrisi e stretta di mano con Moon : Storico incontro fra Kim Jong-Un e Moon Jae-in. Il leader nordCoreano e il presidente della Corea del Sud hanno avuto un faccia a faccia nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi e Kim è diventato il primo leader nordCoreano a mettere piede in Corea del Sud, attraversando la linea militare che divide la penisola dalla fine della guerra di Corea del 1950-1953 L'articolo Storico passaggio di confine, Kim entra in Corea del Sud. Sorrisi ...

Corea - storico incontro al confine tra Nord e Sud : stretta di mano per Kim e Moon : Un vertice storico che un anno fa sarebbe stato impensabile. Eppure, Kim Jong-un è diventato il primo leader NordCoreano a mettere piede in Corea del Sud, attraversando la zona smilitarizzata che separa la penisola dalla fine...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : Stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. L'incontro fra il leader Nordcorenano e il presidente sudCoreano è maturato alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : 'Occasione per la pace' : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Corea - storico incontro al confine tra Kim e Moon : “Ora incomincia una nuova storia” : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è arrivata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit interCoreano possa dare vita a una “nuova storia dei rapporti” tra i due Paesi divisi al 38/mo parallelo all’insegna di una pace stabile e duratura cementata dalla auspicata (dal Sud) denuclearizzazione. Kim ha raggiunto il ...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici...