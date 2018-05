Corea del Nord | il test nucleare di settembre 2017 ha fatto collassare una montagna

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)

Corea del NORD - VERTICE KIM-TRUMP IL 12 GIUGNO A SINGAPORE/ Liberazione ostaggi Usa ‘apre spiraglio’ : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". VERTICE Trump-Kim il prossimo 12 GIUGNO a SINGAPORE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:10:00 GMT)

Corea del Nord - Kim Jong-Un faccia a faccia con Donald Trump il 12 giugno a Singapore : ... naturalmente via Twitter , aggiungendo un mini commento: 'Kim Jong-Un e io cercheremo di trasformarlo in un momento davvero speciale per la Pace nel Mondo'.

3 ex ostaggi della Corea del Nord rientrati in Usa/ Condizione di Trump in vista del vertice con Kim Jong-un? : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:08:00 GMT)

Corea del Nord - il vertice Trump - Kim Jong-un si terrà il 12 giugno - : L'atteso incontro tra il presidente americano e il leader NordCoreano avverrà a Singapore. "Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per il mondo", ha detto il tycoon su Twitter

Corea del Nord-Usa - il vertice tra Trump e Kim si terrà il 12 giugno a Singapore : L'annuncio dell'atteso incontro tra il leader nordCoreano e il presidente Usa su Twitter: «Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo»

3 EX OSTAGGI DALLA Corea del NORD : TRUMP - “KIM ECCELLENTE”/ Video - “il vertice sarà un successo“ : COREA del NORD, TRUMP accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:50:00 GMT)

Corea del Nord - Trump accoglie 3 prigionieri Usa/ Video - "voglio ringraziare Kim Jong-Un" : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:24:00 GMT)

Donald Trump accoglie alla base Andrews i tre cittadini americani liberati dalla Corea del Nord : La liberazione in vista dello storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un

Corea del Nord rilascia tre prigionieri americani : la soddisfazione di Trump - verso il summit con Kim Jong-un : 'Tutti lo pensano - ha aggiunto - ma io non lo direi mai, perché l'unico premio che voglio è una vittoria per il mondo'.

Usa-Corea del Nord : da segretario Pompeo segnali di pace a Pyongyang per il rilascio di cittadini statunitensi : Kim, che aveva aperto alla denuclearizzazione, chiede, però, rassicurazioni sulla sicurezza della nazione mentre si concentrerà al miglioramento della sua economia. , Res,

La Nord Corea libera tre prigionieri americani in vista dell’incontro Trump-Kim Jong-un : I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. «Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute», twitta Trump....

Disgelo Kim-Trump - liberati 3 prigionieri Usa/ Corea del Nord - operazione Pompeo condizione al vertice di pace : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "liberati 3 prigionieri Usa, a casa con Pompeo"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:10:00 GMT)

Corea del Nord - liberati tre prigionieri Usa/ Trump : “Ora vertice con Kim Jong-un”. La gaffe di Mike Pompeo : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:17:00 GMT)