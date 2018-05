Corea | arrivati negli USA i tre prigionieri statunitensi

blogo

(Di giovedì 10 maggio 2018) 10 maggio 2018, 9.10 - Il Presidente degli USA Donald Trump ha accolto i tre cittadinirilasciati ieri dallaDel Nord. I tre uomini, come anticipato ieri, sonoalle 8 di oggi presso la base militare di Andrews, a pochi chilometri da Washington, e all'aeroporto c'era proprio Trump pronto ad accoglierli.I tre sono in buone condizioni di salute, ma saranno comunque controllati da medici. Trump e la First Lady Melania sono saliti a bordo dell'aereo subito dopo l'atterraggio e ne sono usciti pochi minuti dopo insieme ai tre uomini:Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine verso il governo degli Stati Uniti, il Presidente Trump, il Segretario Pompeo e tutte le persone degli Stati Uniti per averci riportato a casa. Ringraziamo Dio e le nostre famiglie e i nostri amici che hanno pregato per il nostro ritorno.Queste le prime dichiarazioni ...