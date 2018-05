Coppa Italia | Allegri | ' Quando giochiamo così è dura per tutti'

#4zaJuve - 4 il numero che domina la serata di Coppa Italia per la Juventus : #4zaJuve è l'hashtag che accompagna l'esultanza social dei tifosi bianconeri, la Juventus ha vinto la Coppa Italia contro il Milan ed alla fine del match tutta la squadra vittoriosa fa da ala a quella sconfitta per poi andare a sollevare la Coppa. ...Continua a leggere

La Juve asfalta il Milan 4-0 - quarta Coppa Italia di fila : Roma, 10 mag. , askanews, La Juventus non lascia scampo. Batte 4-0 il Milan e si aggiudica la coppa Italia per la quarta stagione di fila. Primo tempo in equilibio. Poi in otto minuti i bianconeri ...

La Juve vince la Coppa Italia - Milan travolto 4-0 : Il piccolo Diavolo ha resistito un tempo alla Juve padrona, finendo poi in ginocchio per consegnarle la quarta coppa Italia consecutiva, la 13/a della storia bianconera. Un altro primato firmato Massimiliano Allegri, che tra pochi giorni, sempre all’Olimpico contro la Roma, potrà festeggiare probabilmente anche il quarto scudetto, settimo di fila p...

Video Gol Juventus – Milan 4 – 0 - Highlights e Tabellino Finale Coppa Italia 9-05-18 : Risultato Finale Juventus – Milan 4 – 0: Cronaca e Video Gol Benatia, Costa, Kalinic, Finale Coppa Italia 9 Maggio 2018 La Juventus batte il Milan per 4-0 e si aggiudica la per la tredicesima volta la Coppa Italia. Nelle scelte iniziali, Allegri stravolge tutto, inserendo Cuadrado come terzino e escludendo Higuain. Gattuso invece preferisce Cutrone al posto di Kalinic. Nel primo tempo regna il perfetto equilibrio; i rossoneri ...

Coppa Italia - la Juventus serve il poker al Milan : Il Milan di Gennaro Gattuso dura solo un tempo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri escono per l'ennesima volta vincitori e si portano a casa la quarta Coppa Italia di fila, la tredicesima della loro storia, spazzando via i rossoneri con un secco e netto 4-0, con tutte le reti siglate nella ripresa. La doppietta di Benatia, la rete di Douglas Costa e l'autorete di Kalinic hanno mandato la Juventus in Paradiso e il Diavolo ...

Video dell’inno di Mameli cantato da Noemi alla Coppa Italia 2018 - a cappella col ‘Poropo’ che divide sui social : Quest'anno è stato l'inno di Mameli cantato da Noemi ad aprire il match della finale di Coppa Italia 2018 allo Stadio Olimpico di Roma tra Milan e Juventus, vinto dai bianconeri con un risultato schiacciante di 4 reti a 0. La tradizionale esecuzione dell'inno d'Italia che segna l'inizio della partita stavolta è stata affidata a Noemi, che l'ha realizzata tra i cori dell'Olimpico (senza fischi) e la partecipazione accorata dei calciatori in ...

Marchisio via dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio clamoroso : Marchisio via dalla Juventus, Vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:34:00 GMT)

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

