Contraffazione dal 2014 di prosciutto crudo | i prodotti interessati

Blastingnews

: RT @mdcnazionale: La lotta alla contraffazione è una priorità per MDC. Dal progetto #IoSonoOriginale alla promozione di nuove sinergie tra… - TatianaOrsa : RT @mdcnazionale: La lotta alla contraffazione è una priorità per MDC. Dal progetto #IoSonoOriginale alla promozione di nuove sinergie tra… - bobmastrangelo : a pochi passi dal Tribunale di Bari una vera e propria centrale del falso: marche da bollo, biglietti dell'autobus,… - ivancatalano_eu : RT @mdcnazionale: La lotta alla contraffazione è una priorità per MDC. Dal progetto #IoSonoOriginale alla promozione di nuove sinergie tra… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Nelle ultime ore, la cronaca nazionale si sta soffermando su un'incresciosa vicenda VIDEO riguardante dei famosi prosciutti contraffatti. Dalle ultime indagini è emerso che alcuni produttori rivendevano delspacciandolo per due qualita' piuttosto pregiate sul mercato italiano: nello specifico, si trattava del San Daniele e del Parma. Le ditte coinvolte sono state accusate di frode, poiché hanno immesso sul mercato degli alimenti dalle caratteristiche differenti rispetto a quanto dichiarato. Per diversi anni, dunque, una parte dei consumatori italiani ha consumato i suddetti salumi, pensando di aver acquistato dei marchi originali e di qualita' quando, invece, senza saperlo erano rimasti vittime di una vera e propria truffa. Maggiori dettagli Le indagini sono partite in to ad un'inchiesta giornalistica portata avanti da Il Fatto Alimentare. La testata online ...