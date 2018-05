Conti pubblici a rischio | manovra correttiva da 3-4 miliardi

Upb e Conti pubblici/ Manovra aggiuntiva di 0 - 2 punti di Pil a valere sul 2018 : L’Ufficio parlamentare di bilancio parla di conti pubblici e di Manovra aggiuntiva di 0,2 punti di Pil. A quanto pare tutto slitterà però alla Legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

La "bomba" sui Conti pubblici : "Rischio manovrina dello 0 - 3% del Pil" : Le informazioni congiunturali relative ai primi mesi del 2018 hanno portato l' Ufficio parlamentare di bilancio , Upb, a stimare 'un'evoluzione più moderata della ripresa dell'attività economica nel ...

Conti pubblici : Iacovoni - nessuna preoccupazione mercati : "Non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri, abbiamo una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona" e "possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta ...

Padoan - Def - Conti pubblici e aumento Iva/ “Si può evitare - ma l'incertezza politica frena gli investimenti" : Padoan, Def, conti pubblici e aumento Iva: “Si può evitare, ma l'incertezza politica frena gli investimenti". Il ministro dell'economia ha parlato nelle scorse ore della situazione italiana(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:45:00 GMT)

Conti pubblici - Padoan : “Rialzo Iva si può evitare. Ma ulteriore incertezza politica può frenare la crescita” : “Come è già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell’Iva può essere evitato e il gettito atteso può essere sostituito da misure alternative mediante futuri interventi legislativi, per esempio con la legge di bilancio per il 2019″. Il ministro uscente dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha così parlato nell’audizione sul Documento di economia e finanza (Def) alle Commissioni speciali. Padoan ha ricordato in particolare che una parte ...

Stallo politico - a rischio crescita e Conti pubblici : L’aut aut lanciato ieri dal presidente della Repubblica Mattarella fra la fiducia a un “governo di servizio” o il voto in autunno arriva mentre anche l’economia reale manda segnali di...

Conti pubblici - lo stallo e le misure «minime» per evitare l’esercizio provvisorio : Deputati e senatori puntano a un ricco calendario di audizioni, che terrà il documento in commissione almeno fino a giovedì 17 maggio, con il mandato al relatore per l’Aula dove poi andranno votate le risoluzioni...

Tra Iva e «manovrina» Conti pubblici a rischio : In realtà, guardando al quadro tendenziale presentato nel Def, con un deficit per il 2019 calcolato dal Ministero dell'Economia allo 0,8% a legislazione vigente, disinnescare i 12,4 miliardi di ...

Conti pubblici - Tesoro : “Risulteremo in linea con le regole europee”. Ma per Bruxelles c’è un buco da 5 miliardi : Si dice “sforzi strutturali pari a zero“, si legge “buco da 5,1 miliardi“. Da coprire varando una manovra correttiva o aggiungendo quella cifra alle coperture da trovare per la prossima legge di Bilancio, che già parte dai 12,5 miliardi necessari per disinnescare le clausole di salvaguardia ovvero gli aumenti automatici dell’Iva. Se il Tesoro si è affrettato, in una nota, a garantire che “la contabilità ...

Conti pubblici - Istat : “Nel primo trimestre pil a +0 - 3%”. La media Ue è +0 - 4% : In attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea, in arrivo giovedì, l‘Istat ha diffuso la stima preliminare sulla crescita del pil nel primo trimestre. Secondo l’istituto di statistica il progresso è stato dello 0,3%, un decimale in più rispetto alle valutazioni di Bankitalia. L’incremento dunque sarebbe identico a quello registrato negli ultimi tre mesi del 2017 nonostante la debolezza della ...

Conti pubblici - Padoan : 'Siamo tranquilli sulle prossime stime Ue' : "Ho parlato con i commissari, non dei Conti italiani, aspettiamo tranquillamente le previsioni della Commissione Ue". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al termine dell'Ecofin, ha risposto a chi gli chiedeva se la Commissione Ue quantificherà lo scostamento dei Conti 2018 pur concedendo una tregua sul giudizio complessivo. ...

Conti pubblici - Cgia : meno risorse per 22 mld ad autonomie locali : Roma, 28 apr. , askanews, Tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica hanno significato meno risorse per 22 miliardi per le autonomie locali. Lo segnala la Cgia secondo cui i più colpiti sono ...

Regno Unito - migliorano Conti pubblici nell'anno fiscale chiuso a marzo : Migliora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna alla fine dell'anno fiscale chiuso a marzo 2018. Secondo L'Office for National Statistic della Gran Bretagna, il budget statale chiude il ...