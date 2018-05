Consiglio comunale ai Teatini per i 170 anni della Primogenita | ' Comunità attaccata alle

Nola - non passa il bilancio : sciolto il Consiglio comunale Video : Nella seduta del consiglio comunale convocata per questa mattina alle ore 11:00 è mancato il numero legale di consiglieri comunali affinché l'assise fosse valida. L'immediata conseguenza è stato lo scioglimento del consiglio comunale dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Ora nella citta' dei gigli e di Giordano Bruno [Video] si attende l'arrivo del commissario prefettizio che sara' nominato dalla Dottoressa Carmela Pagano, Prefetto di ...

Nola - non passa il bilancio : sciolto il Consiglio comunale : Nella seduta del consiglio comunale convocata per questa mattina alle ore 11:00 è mancato il numero legale di consiglieri comunali affinché l'assise fosse valida. L'immediata conseguenza è stato lo scioglimento del consiglio comunale dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Ora nella città dei gigli e di Giordano Bruno si attende l'arrivo del commissario prefettizio che sarà nominato dalla Dottoressa Carmela Pagano, Prefetto di Napoli. La ...

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - "chiedo scusa al Consiglio comunale" : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Città di Castello - convocato il Consiglio comunale : cambio nei consiglieri di Tiferno Insieme : La diretta del consiglio è in streaming sul canale You tube: consiglio comunale di Città di Castello. Post correlati Trevi, Progetto Appennino Parco d'Europa: se ne discute a Villa Fabri in vista ...

Consiglio comunale : il report dell'ultima seduta : Bruno Sepe ha rinnovato quella di valutare la possibilità di diffondere in diretta streaming i lavori del Consiglio comunale. Il Consigliere Vincenzo Carnevale ha reso noto che quando la società ...

Bovalino : sciolto il Consiglio comunale - la nota del Capogruppo Polimeno : Serve poi senz'altro un'azione di maggiore forza da parte della politica nella selezione dei propri rappresentanti, ante e non post. Questo tema è stato affrontato con chiarezza dall'On.le Wanda ...

Messina - l'attore Lorenzo Crespi candidato al Consiglio comunale : Oggi lo ritroviamo nella sua città di origine che cerca una chance in politica. È, infatti, candidato come consigliere comunale nella lista 'Giovani per De Luca' del candidato sindaco , l'onorevole ...

Albano (PD) - la maggioranza al Consiglio comunale è spaccata : L'Aquila - “Da oggi è ufficiale: la maggioranza in consiglio comunale è spaccata, a nemmeno un anno dalle elezioni comunali si osservano frizioni e divisioni tipiche delle fasi di fine mandato”: il segretario del Partito Democratico dell’Aquila e consigliere comunale, Stefano Albano, commenta così la vicenda della votazione in consiglio comunale nel capoluogo della proposta presentata dal Passo Possibile, che prevede ...

Messina : L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e ...

Messina : L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e ...