Confermata la squalifica a Gasperini

Corte d'appello - Confermata la squalifica di un turno per F. Inzaghi : La prima sezione della Corte sportiva d'appello nazionale ha respinto il ricorso del Venezia contro la squalifica per una giornata del tecnico Filippo Inzaghi. confermata anche la multa di 5.000 euro. (AdnKronos)