Conferenza europea sulle foreste | prima volta in Italia

(Di giovedì 10 maggio 2018) Lemediterranee, l’esposizione agli effetti dei cambiamenti climatici come siccità e incendi, ma anche la capacità di mitigazione e adattamento. Sono i temi di EustaFor, laannuale dellan State Forest Association in programma a Tempio Pausania il 15 e il 16 maggio, in collaborazione con l’agenzia Forestas e all’Anarf, l’Associazione nazionale attività regionali forestali. E’ lache la manifestazione si tiene in“e noi – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Donatella Spano – siamo molto orgogliosi che questacapiti proprio in Sardegna: sara’ un momento nel quale decisori europei, esperti della Commissione, tecnici e accademici discuteranno le politiche forestali in Europa e le nuove sfide per le nostre”. Il meeting riunisce le compagnie ...