Come il Pd può provare a sfruttare l' ' occasione' di un governo populista

Come l'Europa può evitare gli impatti più drammatici delle sanzioni all'Iran : New York - L'amministrazione di Donald Trump ha archiviato il grande 'strappo' sull'Iran. Ma, calato il sipario sul teatro degli annunci, la parola

Buffon a Mattarella : "L'Italia non può essere mediocre - ci affidiamo a persone capaci e di valore Come lei" : "So che c'è qualche problemino a livello politico, non entro in queste cose, ma quel che le chiediamo è di renderci orgogliosi ancora una volta del nostro Paese e di avere fiducia in un futuro migliore". Gigi Buffon, capitano della Juventus, lancia questo appello durante l'incontro con il Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha chiamato le due squadre finaliste di Coppa Italia, Juventus e Milan al Quirinale. E Buffon, senza entrare ...

Come funziona il bonus verde e chi può beneficiarne : Arriva l’estate e chi voglia sistemare il terrazzo, il balcone o il giardino di casa può usufruire, da quest'anno del 'bonus verde’. Il bonus verde consente di detrarre dall’Irpef le spese per...

Adesso si può impostare Alexa Come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant. L'articolo Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant proviene da ...

Seconda Giornata Nazionale della Ricerca : Come si può fare prevenzione a 360 gradi? : Quali sono gli orizzonti per la Ricerca oncologica e qual è la situazione italiana? Quali sono le iniziative di prevenzione in atto e come si può fare prevenzione a 360 gradi, anche per evitare le recidive? Sono queste alcune delle domande che guideranno il dibattito nel corso della Seconda Giornata Nazionale della Ricerca promossa dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e, che si terrà a Milano il 16 maggio presso ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis può dire ciò che vuole - dopo mezz'ora torna Come prima' : Poco dopo, a Sky Sport, ha ribadito i concetti. IL PUBBLICO - 'L'abbraccio del pubblico? Rappresenta la grandezza di questo popolo. Nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di ...

Vodafone Special Minuti 20GB : chi e Come può attivarla a partire da 7€ : Fino al 13 maggio puoi attivare Vodafone Special Minuti 20GB in base all’operatore di provenienza e se sei stato ex cliente Vodafone in base alla tua provenienza potrai pagare prezzi differenti per la stessa tariffa. In ogni caso è prevista la portabilità del numero, il costo di attivazione e per l’acquisto della SIM. Passa a Vodafone Special Minuti 20GB La tariffa mobile Vodafone in promozione offre ogni mese 1000 Minuti di chiamate ...

Giornata dell'Igiene delle Mani - lavarle può salvare la vita soprattutto in ospedale : ecco Come farlo al meglio : Nel mondo, con un'accurata igiene delle Mani ogni anno si potrebbero salvare 8 milioni di persone ricoverate. L'Oms raccomanda inoltre che è bene usare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto ...

“Michelle - perdonami. Mi vergogno Come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scusarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...

Sesso e fantasia : tenere viva una relazione si può - ecco Come : E' bello, è innocuo e ci fa sentire allegri: si tratta di un mondo tutto nostro che non vogliamo venga condiviso con alcuno, tantomeno con il partner . Se anche non abbiamo sognato un tradimento , di ...

Pellicina pericolosa : ecco Come mangiarsi le unghie può portare alla morte : Si può morire per la malsana abitudine di mangiarsi le unghie? Difficile rispondere di si, eppure c'è un fatto che lo racconta. Lo riporta il Mirror n ed avviene in Inghilterra, non molto lontano dal Liverpool. Sarà stato difficile anche per il diretto interessato immaginare di aver rischiato realmente la vita per un esercizio, per quanto discutibile, ormai consueto per la sua quotidianità e per quella di milioni di persone. Cosa è accaduto? Lui ...

Come ALFIE EVANS/ Nicola Specchio : "Questo farmaco può bloccare la progressione della malattia" : COME ALFIE EVANS, un nuovo farmaco può bloccare malattie che distruggono il cervello dei bambini? Si lavora sulla ceridolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), malattia neurodegenerativa(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:27:00 GMT)

I colori primavera-estate 2018 e Come abbinarli. Quest’anno si cambia e ci si può sbizzarrire. Dieci consigli per gli accostamenti migliori e di tendenza : Stagione e annata che vai, colori che trovi. Se pensate di essere in crisi con l’abbinamento dei colori, ecco le dritte che fanno al caso vostro. Mai come nella primavera-estate 2018 la moda e gli stilsiti hanno proposto abbinamenti di colore forti, inusuali, da provare contro ogni pregiudizio. Su Rpubblica sono stati scelti i 10 migliori accostamenti: ecco come e perché indossarli. Dalla vita di tutti i giorni alle cerimonie come i ...

Redditi - da oggi si può modificare il 730 precompilato : Come e quando farlo : E' oggi il giorno x da cui si potrà modificare e rispedire all'Agenzia delle Entrate il 730 precompilato, online per 30 milioni di contribuenti sul sito dell'Agenzia sin dallo scorso 16 aprile. Chi si avvale di questa opzione avrà tempo fino al prossimo 23 luglio per compilare il modulo con tutti i dati necessari per la stesura della dichiarazione dei Redditi. Da quest'anno si potrà inserire anche ogni tipo di spesa sostenuta per pagare gli ...