Come disattivare l’anteprima delle schede in Microsoft Edge

Windows 10 April Update e privacy : Come disattivare la Timeline (cronologia) : L’aggiornamento di Aprile 2018 è partito il 30 Aprile, se non lo hai ancora ricevuto c’è un modo per forzarlo e aggiornare subito, altrimenti ecco alcune cose che dovresti sapere sulla privacy di Windows 10 April Update e la Timeline o cronologia, se preferisci. Vediamo come mantenere la privacy il più possibile anche se non del tutto, purtroppo. Windows 10 April Update: a cosa serve la Timeline Per capire di cosa sto parlando ...

Come disattivare notifiche su iPhone e iPad : Spesso si hanno così tante app o servizi attivi che siamo costantemente disturbati da tintinnii e musichette varie, e se siete qui allora ne avete davvero abbastanza! In questa guida infatti, vi insegneremo Come disattivare notifiche su iPhone e iPad in pochi e semplici passaggi, e in seguito vedremo anche Come modificarle in base alle vostre preferenze. Il sistema della mela morsicata infatti prevede la completa gestione delle notifiche in ogni ...

Come disattivare conferma di recapito SMS su Huawei e Honor : addio ai costi aggiuntivi : disattivare la conferma di recapito SMS su Huawei e Honor non è assolutamente difficile (molto spesso si tratta di un'opzione che l'interfaccia proprietaria EMUI attiva di default): se si tratta di un servizio di cui potete benissimo fare a meno, non vediamo perché tenerlo abilitato, andando incontro a periodici costi aggiuntivi, a seconda dei messaggi che siete soliti inviare. Chiariamo innanzitutto in cosa consiste il rapporto di consegna, ...

Come disattivare l’ultimo accesso su Instagram : Instagram ha introdotto la possibilità di vedere l’orario dell’ultimo accesso degli altri utenti. Innanzitutto, per ora, è possibile sfruttare questa funzione solamente con i contatti con cui abbiamo scambiato dei messaggi in passato. Quindi questa funzione è disponibile solamente nella sezione Direct. Se da un lato molti utenti sono rimasti contenti di questa novità, non si può dire lo stesso di molti altri. Tuttavia, se non ci va a ...

Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook : disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook può comportare una grande riduzione di notifiche fastidiose, in particolare dei giochi che possono arrivare in qualunque momento, in genere quando si sta facendo qualcosa di importante. Ora vedremo Come fare in modo che solo alcune notifiche possano essere disattivate continuando a ricevere quelle che per noi sono importanti. Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook Dopo lo ...

Chrome per iOS e Android : Come disattivare gli articoli suggeriti : Google ha aggiornato Chrome e ora su iOS e Android è possibile disattivare gli articoli suggeriti che si vedono all’apertura di una nuova pagina del browser di Mountein View. come? Non sai cosa sono gli articoli suggeriti? Ora te lo spiego. Gli articoli suggeriti sono quegli articoli che puoi vedere scorrendo una qualunque pagina del browser Chrome sui dispositivi mobili. Quando apri una nuova pagina, prima ancora di effettuare qualunque ...

Facebook Messenger : Come eliminare i contatti e disattivare la sincronizzazione : come eliminare i contatti da Facebook Messenger ed evitare che vengano caricati nuovamente, per prima cosa occorre disattivare la sincronizzazione dei contatti tramite app su Android. disattivare o cancellare definitivamente account Facebook Facebook Messenger tiene traccia di contatti Il caso Cambridge Analytica ha portato alla luce ciò che il social network di Mark Zuckerberg ha fatto fin dalla sua nascita, accedere a dati, numeri di telefono, ...

Come disattivare autocompletamento URL Chrome : Google Chrome è senza dubbio uno dei migliori browser attualmente presenti nel panorama informatico ma, Come ogni cosa, non è perfetto. Esso infatti presenta dei pregi e dei difetti: tra questi possiamo trovare, ad esempio, l’autocompletamento dell’URL che non sempre funziona in modo impeccabile. Questo causa molto spesso l’apertura di siti indesiderati che, unito a delle sviste da parte dell’utente, alla lunga può ...

Come disattivare servizi Mobismile a pagamento via numero clienti 800442299 o richiesta operatore : Non sono pochi gli italiani che si sono imbattuti nei servizi Mobismile a pagamento attivati, loro malgrado, sullo smartphone e con numero assistenza di riferimento 800442299. Si tratta di informazioni meteo, gossip, sport e chi più ne ha più ne metta dal discutibile valore e che hanno un costo davvero ragguardevole, ossia di circa 5 euro a settimana. Spesso e volentieri questi vengono associati al proprio numero di riferimento dopo aver ...