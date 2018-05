classifica smartphone piu venduti huawei apple samsung 

agi

(Di giovedì 10 maggio 2018) Nel primo trimestre 2018, le vendite di Huawei in Europa sono cresciute del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quelle di Samsung e Apple, invece, sono calate rispettivamente del 15,4 e del 5,1%. Lo afferma un rapporto di Canalys, che così certifica un nuovo equilibrio sul mercato degli smartphone: Huawei resta terzo produttore, ma i due leader non sono più così lontani. Guardando alle quote di mercato europeo, in vetta c'è Samsung, con 15,2 milioni di dispositivi, pari a circa un terzo dell'intera torta. Alle sue spalle, con 10,2 milioni di smartphone e una quota del 22,2% c'è Apple. La Mela però vede assottigliarsi non poco il vantaggio nei confronti di Huawei, che con 7,4 milioni di unità ha ormai il 16,1% del mercato. Poco più di 6 punti percentuali di differenza. Non poco. Ma occorre comunque ...