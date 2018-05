Ciclismo : Giro d’Italia - ai domiciliari anziano che ha travolto motociclista nell’agrigentino : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – E’ stato arrestato l’ anziano che ieri mattina, dopo avere forzato un posto di blocco al Giro d’Italia nell’agrigentino, ha investito un motociclista impegnato nel servizio d’ordine della manifestazione, rimasto gravemente ferito. Gaetano Agozzino, 70 anni, di Agrigento, professore in pensione, è stato arrestato dalla polizia stradale con l’accusa di lesioni colpose ...

Ciclismo - Giro 101. Doppia pedalata amatoriale al mattino da Agrigento a Santa Ninfa : Ha preso il via da Catania la prima pedalata amatoriale con i testimonial al Giro d'Italia edizione 101. Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna dal 2003, organizza in ...

Ciclismo . Giro 101. L'arrivo della 5appa nel pomeriggio a Santa Ninfa. Le iniziative : << Un territorio che , continua Lombardino, sarà sotto i riflettori per un evento sportivo che farà da volano per l'economia perché ospiteremo migliaia di persone che conosceranno la nostra cittadina,...

Ciclismo - il Giro riparte da Dumoulin : crono e rosa. Male Froome e Aru : Il Giro riparte da Tom Dumoulin . L'olandese volante non concede soluzione di continuità alla lunga linea rosa disegnata nella crono finale della scorsa edizione. Da Milano a Gerusalemme, il leader è ...

Ciclismo : Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

GIRO D'ITALIA 2018 - Ciclismo / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)