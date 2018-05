Ciclismo Enna in festa e bagno di folla per il passaggio del Giro d' Italia

Ciclismo - classiche finite per Viviani e Bennati : La campagna delle classiche al nord è già finita per Elia Viviani e per Daniele Bennati. Il corridore veronese della Quickstep ha ottenuto un lusinghiero ma amaro secondo posto nella Gand Wevelgem vinta dal Campione del Mondo Peter Sagan, e rientrerà alle corse solo a fine aprile. Bennati invece ha concluso anzitempo la sua Gand per colpa di una caduta. Purtroppo l’esperto corridore aretino si è procurato una frattura al piede che lo costringerà ...