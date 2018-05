Ciclismo | Alberto Contador | quanti cambiamenti dopo l’addio alle corse

Blastingnews

: Elia Viviani fa il bis in Israele - Alberto_Today : Elia Viviani fa il bis in Israele - alberto_maina : Buongiorno a Voi! Ho Potuto Notare alcune Bici dotate di freni a disco: quali Novità regolamentari? È realmente il… - twitteandoale : RT @ANNAGONZALEZLO1: “Matar a un ciclista con un coche sale superbarato” @albertocontador -

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’immagine finale della carriera diVIDEO è quella dell’emozionante vittoria sull’Angliru e dell’omaggio commosso di tutta Madrid a conclusione della Vuelta Espana. Un addio da campione vero, rimasto impresso nella mente di tutti gli appassionati e consegnato alla storia del. Da allora molte cose sono cambiate nella vita di, a partire dalla nascita del suo primo figlio. L’ex corridore spagnolo ha parlato della sua nuova vita in una bella intervista concessa a Cyclingnews. Mi mayor triunfo. ❤ My biggest triumph.❤ #Luca pic.twitter.com/l2gOmDZ9lq—12 aprile 2018, il ritornooriginiaver abbandonato ilha lasciato la Svizzera, dove si era trasferito con la moglie da alcuni anni. L’ex campione è voluto tornare a vivere in Spagna, nella sua citta' natale, Pinto, ...