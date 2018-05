CHIUSI PER LUTTO | RIVOLTA COMMERCIANTI DI ROMA Raggi ci ascolti

Roma - rivolta commercianti contro Raggi : negozi “CHIUSI PER lutto”/ “Degrado città - no risposte in 22 mesi” : Roma, rivolta esercenti e commercianti contro Virginia Raggi: negozi "chiusi per lutto", tutti in piazza contro il Comune "no risposte in 22 mesi, servono nuove regole per il decoro"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:50:00 GMT)

Auchan conferma : due ipermercati in Campania saranno CHIUSI - addio a 246 posti di lavoro : Auchan non fa marcia indietro: gli ipermercati di Napoli Argine e di Catania La Rena saranno chiusi. Il tavolo di confronto tra la direzione aziendale di Auchan e i sindacati di categoria Filcams Cgil,...

Padova : CHIUSI PER 15 ore in ascensore - liberati dai vigili del fuoco : Padova, 2 mag. (AdnKronos) - I vigili del fuoco hanno liberato ieri mattina dopo circa 15 ore una coppia di coniugi rimasti chiusi nell’ascensore di un palazzo signorile in Piazza dei Frutti a Padova. I coniugi residenti al secondo piano del palazzo adibito ad uso residenziale ed uffici, la sera ave

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Orari Roma - Milano e Bologna : negozii e centri commerciali CHIUSI - le info : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e Orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Roma e Milano - negozi e centri commerciali CHIUSI : info e orari : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:42:00 GMT)

Aperti o CHIUSI il Primo Maggio? La battaglia dei festivi : Un film che si ripete tutti gli anni, in particolar modo dalla liberalizzazione delle aperture delle attività commerciali voluta nel 2012 dal governo Monti. Ma quest'anno non solo la festa dei ...

Sicilia : musei CHIUSI nei festivi - da Sadirs piano per superare emergenza : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Subito lo stanziamento di risorse per pagare gli straordinari dei custodi e garantire l’apertura dei musei Siciliani il 25 aprile, il primo maggio e la prima domenica di maggio. Poi una serie di misure per scongiurare nuove emergenze, soprattutto in estate, e prolungar

Sicilia : musei CHIUSI nei festivi - da Sadirs piano per superare emergenza (2) : (AdnKronos) - Secondo il sindacato, "la strada della deroga al superamento dei festivi non è più percorribile ed è per questo che bisogna affrontare la questione prevedendo un piano straordinario finanziato con le stesse risorse disponibili del dipartimento". Il piano, che ha già ricevuto un apprezz

Molise : CHIUSI i seggi - comincia lo spoglio per le elezioni regionali : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del centrodestra Toma e quello M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier» Video Molise - CHIUSI i seggi e via allo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Sicilia - musei e luoghi di cultura CHIUSI nei festivi. “Carenza di personale e di fondi per le turnazioni” : La bella stagione è arrivata. Tempo di passeggiate e visite. Anche in aree archeologiche, musei e luoghi d’arte. Quando andare se non durante i fine settimana e nei giorni festivi? Ottimo proposito, l’importante è che non siate in Sicilia. “Chiudono i più importanti musei Siciliani durante i festivi e scoppia l’emergenza. Nelle scorse settimane la galleria di Palazzo Abatellis a Palermo, poi il museo Antonino Salinas e adesso anche ...

Commercio : Ascom - Comune Padova 'detassa' riapertura negozi CHIUSI : Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Padova, rispondendo ad una sollecitazione dell’Ascom, ha deliberato la concessione di contributi a favore di micro e piccole imprese che siano ubicate nel territorio comunale e che prevedono la riapertura di locali commerciali con superficie fino a 500 metr

Commercio : Ascom - Comune Padova ‘detassa’ riapertura negozi CHIUSI : Padova, 18 apr. (AdnKronos) – Il Comune di Padova, rispondendo ad una sollecitazione dell’Ascom, ha deliberato la concessione di contributi a favore di micro e piccole imprese che siano ubicate nel territorio comunale e che prevedono la riapertura di locali commerciali con superficie fino a 500 metri quadrati, chiusi da almeno 12 mesi alla data della ri-apertura (per calcolare la quale faranno fede la SCIA o il rilascio della ...

Snodo di Ponte Selce : al via la sperimentazione e CHIUSI alcuni tratti di strada al traffico : ... sui cui insistono l'ospedale, l'area del mercato settimanale, istituti scolastici, il cimitero, il Palazzetto dello Sport nonché numerose attività commerciali e produttive. L'accesso nord della ...