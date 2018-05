Chiesto tempo a Mattarella fino a lunedì Impazza il toto-premier e il toto-ministri

Salvini-Di Maio : 'Passi avanti'. Chiesto tempo fino a domenica : Nuovo incontro oggi tra i leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , dopo la concessione da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella di altro tempo per formare il nuovo governo e l'...

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : “passi avanti”/ Video - Chiesto tempo fino a lunedì : Giorgetti premier? : Governo Lega-M5s , Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:03:00 GMT)

Governo - Toninelli (M5s) : “ Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo , Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Governo - Salvini : “Abbiamo Chiesto tempo a Mattarella e ce l’ha concesso. Vediamo se serve o se si va al voto” : Matteo Salvini , dopo l’incontro con Luigi di Maio e la richiesta al Colle di ulteriori ventiquattro ore, lascia la camera dei Deputati, da una uscita secondaria: “Entro domani conto di dirvi qualcosa. Non ho sentito Berlusconi nelle ultime ventiquattro ore. Abbiamo chiesto un attimo di tempo , il presidente Mattarella ce lo ha concesso gentilmente. Vediamo se serve o se si va al voto”. Reazioni contrastanti da Forza Italia: ...

Governo : si tratta ancora. Vertice Di Maio-Salvini - Chiesto altro tempo al Quirinale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...