Chiavi della Città alla campionessa Carolina Kostner

CULTURA. Le Chiavi della famiglia Husseini : La Nakba, la catastrofe palestinese, investe anche la famiglia Husseini, dispersa nel mondo arabo. In Giordania, nel Golfo. Una parte resta a Gerusalemme dove permangono due simboli della grandezza ...

Inter-Juventus - le Chiavi tattiche della sfida : All'andata fu una partita molto bloccata, ma stavolta sia l'Inter che la Juve hanno bisogno dei 3 punti. Dobbiamo aspettarci una partita più aperta? L'auspicio di tutti è che si possa assistere a una ...

Lazio-Roma - le Chiavi tattiche della sfida : Conclusa una delle settimane più incredibili del calcio europeo, è tempo di tornare al campionato. Roma e Lazio, reduci da una rimonta completata ed una subita in campo internazionale, si affrontano ...

Ermal Meta/ Serale Amici 2018 : Bari gli consegna le Chiavi della città e lui ritorna dalla Queen : Ermal Meta, Serale Amici 2018: l'artista di origini albanesi riceve le chiavi della città di Bari e fa ritorno a casa dalla Queen dopo il successo dello scorso anno.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Milan-Inter - le Chiavi tattiche della sfida : Un mese fa il Milan si affacciava al derby avendo messo in fila 13 risultati utili consecutivi, con una difesa che aveva subito un solo gol in 8 partite. Nelle ultime due partite che precedevano il ...

“Credetemi - non vorrei…”. L’Eredità - prima puntata senza Fabrizio Frizzi. Un commosso Carlo Conti - occhi lucidi e Chiavi in mano - torna in tv e ‘prende’ il comando della trasmissione di Rai 1 (video) : ”The show must go on”, ”Lo spettacolo deve andare avanti”. Con queste parole la Rai aveva annunciato la ripresa dell’Eredità, il programma condotto da Fabrizio Frizzi, il volto televisivo scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore romani ha inevitabilmente indotto l’azienda a sospendere ...

“Credetemi - non vorrei…”. L’Eredità - prima puntata senza Fabrizio Frizzi. Un commosso Carlo Conti - occhi lucidi e Chiavi in mano - torna in tv e ‘prende’ il comando della trasmissione di Rai 1 (video) : ”The show must go on”, ”Lo spettacolo deve andare avanti”. Con queste parole la Rai aveva annunciato la ripresa dell’Eredità, il programma condotto da Fabrizio Frizzi, il volto televisivo scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore romani ha inevitabilmente indotto l’azienda a sospendere ...

Napoli - Alvino shock contro il Sassuolo : “sChiavi della Juventus” [VIDEO] : Il pareggio contro il Sassuolo non è andato giù ai tifosi del Napoli, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultato contro i bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo Alvino, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosi della Juventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la ...

Juventus-Milan - le Chiavi tattiche della sfida : Prima del pareggio contro la SPAL, la Juventus aveva vinto 12 partite consecutive in campionato, non subisce gol da 10 giornate, nelle quali ha conquistato 28 punti, più di qualsiasi altra squadra. ...

Ermal Meta riceve le Chiavi della città di Bari : le motivazioni del riconoscimento : Ermal Meta riceve le chiavi della città di Bari. L'artista otterrà il riconoscimento direttamente dal sindaco Decaro, nella mattinata di sabato 31 marzo. Già note le motivazioni per le quali l'amministrazione ha deciso di consegnare le chiavi della città a Ermal Meta. A renderle note è la pagina ufficiale di Mescal, casa discografica dell'artista di Fier. Secondo quanto si legge nella nota, il sindaco avrebbe deciso di premiare il ...

A Ermal Meta le Chiavi della città di Bari : "Arrivò qui da bambino in fuga dall'Albania" : Il vincitore di Sanremo riceverà il riconoscimento dal sindaco Decaro in una cerimonia in programma sabato 31 marzo a Palazzo di città: "Qui a Bari ha mosso i...

la Giornata internazionale in ricordo delle vittime della sChiavitù - : Istituito dall'Assemblea generale dell'Onu nel 2007, l'evento del 25 marzo onora tutte le vittime della tratta di esseri umani. Il tema scelto per l'edizione 2018 è "I Trionfi e le battaglie per la ...

Telegram - la Russia vuole le Chiavi della crittografia/ Ultimatum di Putin : "Dateci i codici o vi chiuderemo" : Russia vuole dati utenti Telegram, Ultimatum all'applicazione di messaggistica: o verranno consegnati i codici o sarà blocco su tutto il territorio russo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:14:00 GMT)

Il santone che solleva le nigeriane dalla sChiavitù della superstizione : Anche le storie più cupe contengono episodi che sollevano lo spirito e l’umanità si impoverisce quando ignora o trascura questi esempi di coraggio, tenacia, conversione, resistenza, fede. Nel grande capitolo della Migrazione la tratta delle prostitute nigeriane è un cammino di particolare perversione, dove malvagità e business criminale, modernità...