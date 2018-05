Chi ha bisogno di Wall Street se si hanno unicorni monetari?

agricoltura; fabbisogno irriguo - cecChini : "situazione in ripresa dopo siccità 2017 - insieme si superano le criticità" : Dobbiamo quindi trovare insieme " ha concluso - le soluzioni più idonee per garantire le produzioni agricole, che sono un elemento distintivo e trainante dell'economia di questa regione, e per la ...

Gli Usa? Imprevedibili e PeChino ha bisogno di un'Europa unita - dice Prodi : 'Questo può essere scontato, ma è assolutamente una novità nel panorama della politica mondiale'. Gli Stati Uniti 'non si illudano di uscire vincitori' da uno scontro sul commercio, ha poi spiegato ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti : «Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico» : «Chiamate un medico!». Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, commentando le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni secondo il quale...

Gentiloni : "L'Italia ha bisogno dei migranti"/ Salvini all'attacco : “Chiamate un medico” : Gentiloni: "L'Italia ha bisogno dei migranti". Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”. E Mirabelli replica: “Dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale”(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:35:00 GMT)

Salvini contro Gentiloni sui migranti : 'Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico' : 'In Libia c'è stato un successo internazionale del nostro Paese, siamo diventati leader della questione libica e tutto il mondo ce lo riconosce', ha commentato. 'La linea ragionevole è rendere i ...

Per Gentiloni l'Italia ha bisogno dei migranti. Salvini : 'Chiamate un medico' : 'Chiamate un medico!'. Così, su Twitter, il leader della Lega e del centrodestra, Matteo Salvini, ha commentato le dichiarazioni dell'attuale presidente del Governo, Paolo Gentiloni, che parlando a ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti : 'Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico' : 'In Libia c'è stato un successo internazionale del nostro Paese, siamo diventati leader della questione libica e tutto il mondo ce lo riconosce', ha commentato. 'La linea ragionevole è rendere i ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti : «Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico» : «Chiamate un medico!». Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, commentando le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni secondo il quale...

Gentiloni : 'Italia ha bisogno di migranti'. Salvini : 'Chiamategli un medico' : Ancora non si sono arresi. Nonostante le batoste elettorali prese in serie, per i dem dire che l'Italia ne ha piene le tasche , e non solo quelle, di immigrazione ed immigrati è ancora sacrilego. Così,...

"Doneremo gli organi : mia figlia Rebecca avrebbe voluto così. Aiuterà a continuare a vivere Chi ha bisogno" : "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel campionato dei cieli, voi dovete continuare quello terreno". Così, con un commovente addio su Facebook, Giuliano Braglia ha voluto dire addio alla figlia Rebecca, la giovanissima rugbista reggiana spentasi ieri all'ospedale Bufalini di Cesena. Poi, il ricordo, in un'intervista a cuore aperto rilasciata al Resto Del Carlino:«Non aveva ancora sei anni quando ...

Vanin bacchetta la Lega 'PrediChi moralità dove c'e bisogno' : "Magari in un partito che ha tutti i conti bloccati per i noti fatti di cronaca giudiziaria. O in una coalizione in cui il peculato appare ad alcuni normale amministrazione", chiosa la consigliera.

«Alfie respira da solo - ma presto avrà bisogno di aiuto» : i genitori pubblicano foto su Instagram dopo il distacco dei macChinari : Alfie è più forte di quello che i medici inglesi pensavano: «Continua a respirare da oltre 9 ore dopo il distacco dal ventilatore», ha scritto il padre pubblicando su...

Meloni lapidaria : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere a Palazzo Chigi" : "Italia ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio dei ministri. L'Italia è impossibilitata a fare un governo per il fatto che il M5S, che è arrivato secondo alle elezioni, pretende di dettare le regole come se le avesse vinte. Il centrodestra non si spaccherà. Il centrodestra rimarrà compatto e chiede al Presidente della Repubblica il rispetto della volontà ...

Sabatini : 'L'addio? Non potevo fare il mio calcio. L'Inter aveva bisogno di un lavoro diverso - Chiedo scusa ai tifosi' : L'ex dirigente dell'area sportiva di Suning ed ex-uomo mercato delL'Inter , Walter Sabatini , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fine dell'avventura professionale con la proprietà nerazzurra: 'Perchè ho lasciato? Perchè non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso ...