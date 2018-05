Chef Rubio | il santo camionista

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) Solopoteva fare un viaggio così: con canottiera e tatuaggi in giro per le strade d’Italia a bordo dei Tir che l’attraversano ogni giorno. In conversazione stretta con camionisti di cui dice «hanno il cuore più tenero di qullo che si pensa» e facendosi portare a pranzo nei loro luoghi segreti. Lo vedremo così da giovedi 10 maggio alle 21.25 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) in Camionisti in Trattoria, il nuovo programma che pare confermi la regola che «i camionisti sanno dove mangiare bene» e che più Tir ci sono fuori da una trattoria, più si alza la probabilità che fermarsi a pranzo potrebbe essere una buona sorpresa. Anche per scoprire che si mangia non solo bene, ma a basso prezzo, o a un prezzo giusto (come ci racconta nell’intervista qui sotto). Oltre a questo in Tir, in realtà Gabriele Rubini sta continuando il suo viaggio nel mondo con una ...