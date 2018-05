Che sport fai? Scherma storica con l' armatura

Luino - 'Siamo sicuri Che il Palazzetto dello Sport sia necessario? I cittadini lo vogliono?' : Anche per il Palazzetto dello Sport, tanto auspicato dal nostro Sindaco, è da responsabili comportarsi in tale modo. Dunque, è altrettanto doveroso porsi delle domande d'ambito per riuscire a dare ...

Incidente "dolce" in Polonia : camion Che trasporta cioccolata si ribalta in autostrada [VIDEO] : Un camion si è ribaltato in Polonia versando sull'autostrada tonnellate del cioccolato liquido che trasportava Un camion si è ribaltato su un'autostrada in Polonia versando sull'asfalto tonnellate di ...

AnChe oggi 9 maggio problemi EA Sports : server FIFA 18 non disponibili : Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18, ...

Auto sportive - ecco le 'scoperte' per tutti i gusti e le tasChe : la spider per eccellenza, la più venduta al mondo. Trazione posteriore, circa di 1000 kg di massa e un feeling alla guida che i giapponesi chiamano

Ibi18 - premiati i giovani studenti per 'RacChette di classe'. Fedeli : 'Lo sport ritorni nelle aule' : 'Lo sport in classe non è solo luogo di superamento delle discriminazioni. È un modo per integrare diverse disabilità - prosegue Fedeli, prima di comunicare alla stampa che - Ci siamo candidati e ...

Arriva ad Asti Golf for good - Che unisce sport e solidarietà : sport Arriva ad Asti, domenica 13 maggio, la gara del circuito Golfistico Mondovicino Outlet Village cup 2108 " Golf For good,manifestazione di sport e solidarietà organizzata da Mondovicino Outlet Village. Il tour si articola in 12 gare di selezione nei Golf Club più prestigiosi di Piemonte e Liguria. I vincitori delle singole tappe si ...

Agenzia delle Entrate-Riscossione - tra poChe ore - 7 maggio - sportelli aperti anChe il pomeriggio : Il fisco non chiude mai. Da domani, 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. L'ampliamento dell'orario, spiega l'Agenzia delle Entrate, riguarda ...

L’elicottero Che trasporta la sposa si schianta al suolo - ma lei sopravvive e arriva alle nozze : Incidente a lieto fine in Brasile, dove l'elicottero che trasportava una sposa al suo matrimonio si è schiantato improvvisamente al suolo. La donna è rimasta miracolosamente illesa ed è riuscita ad arrivare puntuale alla cerimonia davanti agli occhi increduli degli invitati.--Poteva trasformarsi in tragedia, ma per fortuna non è mancato il lieto fine: l'elicottero che trasportava una sposa alle sue nozze si è improvvisamente schiantato al suolo. ...

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro Che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Web Tv. Su OA Sport e IrcSportTv le immagini di The Wings for Life Run. Al via anChe Sebastian Vettel : The Wings for Life World Run riunisce atleti di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per Wings for Life per la quinta volta. Questa organizzazione non-profit finanzia la ricerca per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Il 100% delle entrate di Wings for Life World Run vanno alla fondazione. Nel 2017, con 150.000 partecipanti, il Wings for Life World Run è stato il più grande evento di corsa in tutto il ...

Agenzia delle Entrate-Riscossione - da domani sportelli aperti anChe di pomeriggio : Teleborsa, - Il fisco non chiude mai. Da domani, 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. L'ampliamento dell'orario, spiega l'Agenzia delle ...

Agenzia delle Entrate-Riscossione - da domani sportelli aperti anChe di pomeriggio : Il fisco non chiude mai. Da domani, 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. L'ampliamento dell'orario, spiega l'Agenzia delle Entrate, riguarda ...

A.Entrate-Riscossione : da lunedì sportelli aperti anChe pomeriggio : Roma, 5 mag. , askanews, sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da lunedì 7 maggio, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, ...

A.Entrate-Riscossione : da lunedì sportelli aperti anChe pomeriggio : Roma, 5 mag. , askanews, - sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da lunedì 7 maggio, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, ...